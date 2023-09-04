Tele2 напоминает: ни одно заслуживающее доверия предприятие не станет запрашивать по телефону PIN-коды

„К сожалению, к нам постоянно поступает информация о случаях, когда мошенники от имени Tele2 или банковского учреждения пытаются выманить у людей деньги“, – заявляет специалист по IT-безопасности Tele2 Eesti Трийн Палтс. Причем мошеннические схемы встречаются разные. Например, злоумышленник сообщает какому-то человеку с помощью звонка или SMS, что на его банковском счете в данный момент совершаются подозрительные операции. И для того чтобы срочно пресечь эти действия, просит свою потенциальную жертву назвать имя пользователя, пароль или PIN-коды Smart-ID. Обычно это делается, чтобы взять на чужое имя потребительские кредиты.

Зафиксированы случаи, когда звонящие представлялись сотрудниками Tele2 и под предлогом уточнения какой-либо информации пытались завладеть интересующими их данными. Клиентам также предлагали зайти в самообслуживание на основании пароля или PIN-кодов либо скачать неизвестное приложение, в которое, скорее всего, уже установлена шпионская программа. „Призываем всех наших клиентов быть бдительными! Представители Tele2 никогда не делают подобных звонков и не заходят в самообслуживание клиентов на основании их временного пароля или иных данных“, – предупреждает Трийн Палтс.

По данным исследования, проведенного в августе 2022 года по заказу Союза банков Эстонии, примерно 90% жителей нашей страны либо слышало о мошенничествах, связанных с инвестиционной деятельностью или платежами, либо лично сталкивалось с ними. Парадоксально, но даже такая массовая информированность не исключает вероятность попасть в силки, расставленные злоумышленниками. Эти искусные манипуляторы умело играют на человеческих слабостях: на страхе, жадности или необходимости срочно принять решение. Поэтому их жертвами нередко становятся и те, кому известно о подобных обманах.