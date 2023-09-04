Tele2 напоминает: ни одно заслуживающее доверия предприятие не станет запрашивать по телефону PIN-коды
Только в течение нынешнего года жители Эстонии лишились свыше 4 миллионов евро в результате мошеннических схем, связанных с инвестированием и платежами. И надо признать, злоумышленники с каждым днем становятся всё изобретательнее. Tele2 в очередной раз настоятельно напоминает всем: ни один оператор мобильной связи или банк никогда не обратится по телефону к своим клиентам с просьбой сообщить PIN-коды или личные данные.
„К сожалению, к нам постоянно поступает информация о случаях, когда мошенники от имени Tele2 или банковского учреждения пытаются выманить у людей деньги“, – заявляет специалист по IT-безопасности Tele2 Eesti Трийн Палтс. Причем мошеннические схемы встречаются разные. Например, злоумышленник сообщает какому-то человеку с помощью звонка или SMS, что на его банковском счете в данный момент совершаются подозрительные операции. И для того чтобы срочно пресечь эти действия, просит свою потенциальную жертву назвать имя пользователя, пароль или PIN-коды Smart-ID. Обычно это делается, чтобы взять на чужое имя потребительские кредиты.
Зафиксированы случаи, когда звонящие представлялись сотрудниками Tele2 и под предлогом уточнения какой-либо информации пытались завладеть интересующими их данными. Клиентам также предлагали зайти в самообслуживание на основании пароля или PIN-кодов либо скачать неизвестное приложение, в которое, скорее всего, уже установлена шпионская программа. „Призываем всех наших клиентов быть бдительными! Представители Tele2 никогда не делают подобных звонков и не заходят в самообслуживание клиентов на основании их временного пароля или иных данных“, – предупреждает Трийн Палтс.
По данным исследования, проведенного в августе 2022 года по заказу Союза банков Эстонии, примерно 90% жителей нашей страны либо слышало о мошенничествах, связанных с инвестиционной деятельностью или платежами, либо лично сталкивалось с ними. Парадоксально, но даже такая массовая информированность не исключает вероятность попасть в силки, расставленные злоумышленниками. Эти искусные манипуляторы умело играют на человеческих слабостях: на страхе, жадности или необходимости срочно принять решение. Поэтому их жертвами нередко становятся и те, кому известно о подобных обманах.
Союз банков Эстонии и Tele2 еще раз напоминают всем: никогда не сообщайте неизвестным людям PIN1- и PIN2-код своего Smart-ID или Mobiil-ID, а также пароли платформ самообслуживания. „И даже если позвонивший достаточно убедителен в роли представителя той или иной организации, действует только одно правило: ваши PIN-коды может знать только один человек – это вы сами“, – подчеркивает Трийн Палтс.
Советы специалиста по IT-безопасности Tele2, как защитить себя от мошенников:
Если вы ответили на подозрительный звонок, не продолжайте разговор и не позволяйте собой манипулировать.
Относитесь критически ко всем звонкам и сообщениям с просьбой сообщить личные данные, скачать приложение или посетить сайт.
Никому не сообщайте свои PIN-коды или личные данные. Ни одно заслуживающее доверия предприятие или учреждение никогда не запросит у вас по телефону или в SMS подобную информацию.
Tele2 просит всех своих клиентов сообщать о подозрительных звонках по адресу info@tele2.ee и пересылать подозрительные SMS на бесплатный короткий номер 12250.
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