Госконтроль: МВД препятствовало аудиту затрат на рабочую силу - это беспрецедентный случай в истории

„Нынешний бюджет, называемый основанным на деятельности, и информация о его исполнении не имеют потребителей. К сожалению, это не мешает подавать этот переход на новый формат бюджета, из документа в документ игнорирующий реальность, как историю успеха, требующую лишь небольшой корректировки или новых информационных систем. Конечно, я не говорю, что идеалистические цели составления бюджета, основанного на деятельности, в корне неверны. Мы просто не можем реально внедрить его – это потребует совершенно иного управления и мышления. В действительности же мир функционирует по-другому. Мои беседы с членами Рийгикогу также не свидетельствуют о большом спросе в парламенте на этот так называемый бюджет, основанный на деятельности. Кстати, правительство тоже не основывает свои решения о финансировании на картине, основанной на деятельности, а действует в более практичном мире. На мой взгляд, Рийгикогу как получатель бюджета (не говоря уже об общественности) заслуживает этой практической картины“, – заявил Хольм. „Постоянное совершенствование методики и построение информационных систем тут не поможет – если вещь непригодна к использованию, то она непригодна и все“.