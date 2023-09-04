Кылварт vs Кийк | Опыт, стиль речи и волосы: неожиданные сходства и различия кандидатов на пост председателя центристов

Уже 10 сентября станет известно, кто возглавит потерявшую былую славу Центристскую партию. Председателем хотят стать два человека: Танель Кийк (34) и Михаил Кылварт (45). Оба - системные политики, но с разным опытом. Оба ценят национальное разнообразие, не разделяют людей по принципу „русский-эстонец“, но говорят дома на разных языках. Центрист-либерал и центрист-консерватор. Чем же они похожи? На что они смотрят по-разному? Разбор дебатов от RusDelfi.

Различия

Опыт. Мэр Таллинна Михаил Кылварт всю политическую карьеру провел в столице Эстонии. Сначала вице-мэр, потом председатель Горсобрания, затем мэр города. Муниципальный опыт, понимание „настоящей жизни“ и проблем „простых людей“, такие плюсики Кылварт ставит себе в графу „почему я буду хорошим председателем“.

Председатель центристской фракции в Рийгикогу Танель Кийк работал лишь на Вышгороде. Политическую жизнь начал с поста главы бюро премьер-министра Юри Ратаса, далее сразу прыгнул в министерское кресло. По его словам, опыт на региональном уровне, понимание зарубежной и оборонной политики сейчас необходимы главе политической силы. Именно поэтому он подходит на роль лидера.

Цель. Кандидаты ставят перед собой разные задачи. Кылварт сразу говорит, что возглавить правительство - не его основная цель. Он к этому готов, но нужно думать о другом - как сделать Центристскую партию снова великой. Он хочет мобилизовать партию к следующим выборам, выступив организационным руководителем всех ячеек. Кийк не стесняется говорить, что готов стать премьером и продолжить курс по объединению однопартийцев. Не нужно никаких революций, нужно наладить отношения внутри, затем продолжить про-эстонский путь Юри Ратаса.

Критика. Недовольство они вызывают тоже в разных плоскостях. Оппозиция планирует выдвинуть вотум недоверия градоначальнику за раскопанный центр города. Бывшему министру социальных дел до сих пор достается за антикоронавирусную политику и неиспользование закупленных вакцин.