Кылварт vs Кийк | Опыт, стиль речи и волосы: неожиданные сходства и различия кандидатов на пост председателя центристов(1)
В понедельник в студии Delfi прошли дебаты кандидатов на пост председателя Центристской партии. Чем Михаил Кылварт отличается от Танеля Кийка? Что общего у политиков-центристов? Читайте наш разбор.
Уже 10 сентября станет известно, кто возглавит потерявшую былую славу Центристскую партию. Председателем хотят стать два человека: Танель Кийк (34) и Михаил Кылварт (45). Оба - системные политики, но с разным опытом. Оба ценят национальное разнообразие, не разделяют людей по принципу „русский-эстонец“, но говорят дома на разных языках. Центрист-либерал и центрист-консерватор. Чем же они похожи? На что они смотрят по-разному? Разбор дебатов от RusDelfi.
Различия
Опыт. Мэр Таллинна Михаил Кылварт всю политическую карьеру провел в столице Эстонии. Сначала вице-мэр, потом председатель Горсобрания, затем мэр города. Муниципальный опыт, понимание „настоящей жизни“ и проблем „простых людей“, такие плюсики Кылварт ставит себе в графу „почему я буду хорошим председателем“.
Председатель центристской фракции в Рийгикогу Танель Кийк работал лишь на Вышгороде. Политическую жизнь начал с поста главы бюро премьер-министра Юри Ратаса, далее сразу прыгнул в министерское кресло. По его словам, опыт на региональном уровне, понимание зарубежной и оборонной политики сейчас необходимы главе политической силы. Именно поэтому он подходит на роль лидера.
Цель. Кандидаты ставят перед собой разные задачи. Кылварт сразу говорит, что возглавить правительство - не его основная цель. Он к этому готов, но нужно думать о другом - как сделать Центристскую партию снова великой. Он хочет мобилизовать партию к следующим выборам, выступив организационным руководителем всех ячеек. Кийк не стесняется говорить, что готов стать премьером и продолжить курс по объединению однопартийцев. Не нужно никаких революций, нужно наладить отношения внутри, затем продолжить про-эстонский путь Юри Ратаса.
Критика. Недовольство они вызывают тоже в разных плоскостях. Оппозиция планирует выдвинуть вотум недоверия градоначальнику за раскопанный центр города. Бывшему министру социальных дел до сих пор достается за антикоронавирусную политику и неиспользование закупленных вакцин.
Стиль речи. „Вы можете говорить медленнее?“ - спросила ведущая Вилья Кийслер у Кийка. „Вы можете говорить быстрее?“ - уточнила она у Кылварта. Танель отвечает развернуто, Михаил кратко. Кылварт с женой разговаривает на русском, Кийк русским владеет „минимально“.
Схожесть
Спокойствие. За время дебатов (дружеской беседы) никто ни разу не перебил оппонента. Максимально корректный разговор, в котором сложно определить победителя. Даже трудно сказать, кто больше хочет стать председателем. На вопрос, кто победит в воскресенье, прозвучали дежурные ответы: „тот, кого выберут однопартийцы“ и „скоро узнаем, будет интрига“. При этом, как заявили оба, они продолжать работать на благо партии в случае проигрыша в воскресенье.
Социалка. Представители разных ступеней власти одинаково смотрят на экономические вопросы и считают, что все должны быть равны. Государство обязано помогать малоимущим и заботиться о бедных слоях населения.
Равноправие. Танель и Михаил не делят людей на русских и эстонцев. В их лагерях есть как центристы с русскими, так и эстонскими фамилиями. Кийка поддерживают в Нарве, Кылварта на Сааремаа.
Волосы. Вряд ли кто-то издалека способен перепутать этих двух мужчин. Внешность у них совершенно разная, но журналистка Delfi нашли в ней кое-что схожее. Оба следят за волосами. Кылварт недавно их подкрасил в черный цвет. Кийк сохраняет пышную шевелюру, несмотря на неоднократные предложения подстричься. Жене Кийка очень нравится длинные волосы депутата Рийгикогу, поэтому подстригать он их не собирается. Дочь Кылварта хотела, чтобы он покрасился в зеленый, но мэр выбрал более консервативный цвет.
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