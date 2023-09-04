Зоомагазин Линнамяэ займет место конкурента еще в одном торговом центре

Подобное происходит уже не первый раз: несколько лет назад магазин Pet City аналогичным образом вселился в помещения, которые сеть Urr ja Nurr ранее арендовала в торговом центре в Виймси (на тот момент это была самая успешная торговая точка Urr ja Nurr).

По мнению менеджера магазинов Urr ja Nurr Аве Лаурен-Крийса, действия материнской компании Pet City - Magnum Veterinaaria - нельзя назвать этичными, поскольку компания подписала договор об аренде помещений в Järve Keskus, занимаемых нынче Urr ja Nurr, фактически за спиной у собственного оптового клиента.

У Pet City, разумеется, иная версия произошедшего - по словам исполнительного директора компании Рийны Эйслер, руководство Järve Keskus само обратилось к ним с предложением арендовать помещения зоомагазина, поскольку договор с нынешним арендатором, Urr ja Nurr, подходит к концу.

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