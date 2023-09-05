Женщина, ранее буянившая в караоке-баре, снова предстала перед судом, на этот раз - за избиение дочери

29-летнюю Кайди обвинили в том, что 12 марта она трижды умышленно ударила несовершеннолетнюю дочь кнутом в область ягодиц, причем, ранее она уже совершила серьезное правонарушение с применением насилия.

Женщина предстала перед судом по обвинению в физическом насилии, совершенном в отношении близкого человека, причем, неоднократно. В ходе переговоров о порядке примирения обвиняемый и его адвокат договорились о квалификации преступления и возмещении издержек уголовного производства. Также достигнута договоренность о виде и размере наказания, которого требует прокурор в суде.