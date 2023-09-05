05.09.2023, 08:09
Эстонско-российскую границу охраняют глаза китайского правительства. Государство закупает оборудование, представляющее угрозу национальной безопасности(6)
ФОТО: | EO2017.ee
Налогово-таможенный департамент закупает технику, произведенную компанией, имеющей отношение к правящей партии и армии Китая. Безопасность Эстонии зависит от производителя, головная компания которой занимается разработкой китайского ядерного оружия, пишет издание Eesti Päevaleht.
Через различные фирмы доля Nuctech принадлежит Китайской национальной ядерной корпорации (China National Nuclear Corporation). Как явствует из названия, корпорация занимается разработкой атомного оборудования, которое используется в ядерном оружии. До 2008 году компанию Nuctech возглавлял Ху Хайфэн, сын бывшего председателя Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао.