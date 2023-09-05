Новости Эстонии
05.09.2023, 08:09

Эстонско-российскую границу охраняют глаза китайского правительства. Государство закупает оборудование, представляющее угрозу национальной безопасности

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Налогово-таможенный департамент проверяет пересекающих границу с помощью оборудования Nuctech.
Налогово-таможенный департамент проверяет пересекающих границу с помощью оборудования Nuctech.
ФОТО: Aron Urb | EO2017.ee

Налогово-таможенный департамент закупает технику, произведенную компанией, имеющей отношение к правящей партии и армии Китая. Безопасность Эстонии зависит от производителя, головная компания которой занимается разработкой китайского ядерного оружия, пишет издание Eesti Päevaleht.

Через различные фирмы доля Nuctech принадлежит Китайской национальной ядерной корпорации (China National Nuclear Corporation). Как явствует из названия, корпорация занимается разработкой атомного оборудования, которое используется в ядерном оружии. До 2008 году компанию Nuctech возглавлял Ху Хайфэн, сын бывшего председателя Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао.

„Сейчас, когда в Украине идет война, странам-членам ЕС вместо того, чтобы наивно смотреть в сторону Китая, следовало бы подумать о том, что может резко вырасти угроза, исходящая не только от России, но и от Китая. Нельзя исключать, что страны, связанные „дружескими отношениями, не имеющими границ“, могут обмениваться разведданными, как делаем это мы, например, с США, - пояснил Франк Юрис. - Предпосылки для этого создает значительное преобладание китайских предприятий в критически важных сегментах европейской инфраструктуры. Китай все больше поддерживает Россию. От Китая исходит не потенциальная, а экзистенциальная угроза для Европы“.

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