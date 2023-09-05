Эстонско-российскую границу охраняют глаза китайского правительства. Государство закупает оборудование, представляющее угрозу национальной безопасности

„Сейчас, когда в Украине идет война, странам-членам ЕС вместо того, чтобы наивно смотреть в сторону Китая, следовало бы подумать о том, что может резко вырасти угроза, исходящая не только от России, но и от Китая. Нельзя исключать, что страны, связанные „дружескими отношениями, не имеющими границ“, могут обмениваться разведданными, как делаем это мы, например, с США, - пояснил Франк Юрис. - Предпосылки для этого создает значительное преобладание китайских предприятий в критически важных сегментах европейской инфраструктуры. Китай все больше поддерживает Россию. От Китая исходит не потенциальная, а экзистенциальная угроза для Европы“.