Кая Каллас перед комиссией Рийгикогу по борьбе с коррупцией: „У меня слишком много дел, чтобы следить за работой мужа“

Обсуждали имущество, доходы и декларации об интересах Каллас.

В комиссию входят председатель Март Хельме (EKRE), вице-председатель Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ), Ирья Лутсар (Eesti 200), Тынис Мёльдер (Центристская партия), Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия) и Прийт Сибул (Isamaa).

„Сосредоточимся на ее финансовом положении и на том, что она декларировала, а также на том, что она не декларировала - забыла или по другой причине“, - сказал Март Хельме в пятницу EPL.

Марта Хельме интересовали подробности финансового положения семьи Каллас, и он не постеснялся уточнить происхождение таких крупных сумм денег, чтобы предоставлять кредиты фирме, с которой связан супруг премьер-министра.

Каллас подчеркнула, что с ее сбережениями все прозрачно, и скрывать ей нечего. Она заметила, что давно работает, и дела у нее шли хорошо еще в бытность адвокатом. „Я была хорошим адвокатом и неплохо зарабатывала, - отметила она, пояснив, что в политику пришла не ради денег. - Я хотела что-то сделать для Эстонии. Я значительно потеряла в доходах, сменив сферу деятельности“.

Хельме спросил, можно ли увидеть кредитный договор (350 000 евро). Он сказал, что крупные инвестиции обычно обсуждаются. „Обязана ли я подчиниться и показать бумаги?“ – спросила Каллас в ответ. Она добавила, что скоро им потребуются выписки с банковских счетов, а это значит, что даже о перемещениях детей станет известно. „Конечно, сумма большая. Для меня вопрос в том, верну ли я свои деньги. Верну“, - сказала Каллас, подчеркнув еще раз, что ее супруг - наиболее честный и обязательный человек, которого она знает.