Кая Каллас перед комиссией Рийгикогу по борьбе с коррупцией: „У меня слишком много дел, чтобы следить за работой мужа“(64)
Сегодня на Тоомпеа прошло заседание специальной комиссии по борьбе с коррупцией, куда в связи со скандалом из-за перевозок в Россию была приглашена премьер-министр Кая Каллас.
Обсуждали имущество, доходы и декларации об интересах Каллас.
В комиссию входят председатель Март Хельме (EKRE), вице-председатель Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ), Ирья Лутсар (Eesti 200), Тынис Мёльдер (Центристская партия), Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия) и Прийт Сибул (Isamaa).
„Сосредоточимся на ее финансовом положении и на том, что она декларировала, а также на том, что она не декларировала - забыла или по другой причине“, - сказал Март Хельме в пятницу EPL.
Марта Хельме интересовали подробности финансового положения семьи Каллас, и он не постеснялся уточнить происхождение таких крупных сумм денег, чтобы предоставлять кредиты фирме, с которой связан супруг премьер-министра.
Каллас подчеркнула, что с ее сбережениями все прозрачно, и скрывать ей нечего. Она заметила, что давно работает, и дела у нее шли хорошо еще в бытность адвокатом. „Я была хорошим адвокатом и неплохо зарабатывала, - отметила она, пояснив, что в политику пришла не ради денег. - Я хотела что-то сделать для Эстонии. Я значительно потеряла в доходах, сменив сферу деятельности“.
Хельме спросил, можно ли увидеть кредитный договор (350 000 евро). Он сказал, что крупные инвестиции обычно обсуждаются. „Обязана ли я подчиниться и показать бумаги?“ – спросила Каллас в ответ. Она добавила, что скоро им потребуются выписки с банковских счетов, а это значит, что даже о перемещениях детей станет известно. „Конечно, сумма большая. Для меня вопрос в том, верну ли я свои деньги. Верну“, - сказала Каллас, подчеркнув еще раз, что ее супруг - наиболее честный и обязательный человек, которого она знает.
Каллас утверждает, что компания с участием ее мужа просто помогала крупному собственнику. По ее словам, это нельзя считать российским бизнесом. „У моего мужа нет бизнеса в России. До войны у них был небольшой объем перевозок. Они прекратились через месяц после начала войны. Это перевозки товаров между двумя заводами крупного собственника. Я это знаю. Но меня это не касается. Я давала деньги Novaria Consult, а не этим бизнесменам“.
„Я могу сказать то, что сказали мне. Я могу быть посредником. Могу ли я взять на себя ответственность? Нет“, — заявила Каллас.
Она добавила, что у нее полно дел и она не успевает заниматься еще и делами мужа.
Тынис Мёльдер спросил, были ли у Каллас фирмы, которые приносили доход и давали кредиты Novaria Consult. „Нет“, - ответила Каллас и сообщила, что является партнером адвокатских бюро, но кредитов они точно не давали.
Под занавес заседания Каллас еще раз заявила, что проработала 28 лет, из них 17 лет адвокатом. Она подчеркнула, что не скрывала своих доходов и еще раз повторила, что потеряла в финансовом смысле, занявшись политикой. Однако сбережения остались, поскольку она не так много тратила раньше.
Мёльдер сказал, что осталось много неясных моментов. По его мнению, все же было бы не лишним взглянуть на декларации Каллас о доходах, начиная с 2010 года, чтобы исследовать документы в контексте выдачи кредитов.
Хельме также считает, что слишком много вопросов осталось без ответов, поэтому Кая Каллас должна снова предстать перед комиссией.
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