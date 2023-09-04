Хроника за сутки: пешеход спровоцировал ДТП, в котором пострадал велосипедист

В воскресенье в 13:06 в Таллинне на улице Паэ, по предварительным данным, 34-летний мужчина управлял автомобилем Toyota Proace и, выезжая со двора на улицу, на перекрестке тротуара столкнулся с 36-летним мужчиной, ехавшим на электросамокате. Водителя самоката доставили в больницу.

В 17:20 в Таллинне на Ида теэ 31-летний мужчина на велосипеде врезался в автомобиль Mitsubishi, которым управлял 56-летний мужчина, и упал. Велосипедиста доставили в больницу.

Вечером в 20:30 на Нарвском шоссе в Таллинне 19-летний мужчина ехал на велосипеде, когда из-за дома перед ним выбежал пешеход, и велосипедист упал . Сообщается, что пешеход скрылся с места происшествия, сев в трамвай. Велосипедиста доставили в больницу.

От управления транспортными средствами были отстранены 23 водителя с признаками употребления алкоголя или наркотиков.