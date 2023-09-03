Бизнес с Россией ведут 500-600 эстонских предприятий(33)
Часть эстонских предприятий разорвала деловые связи с Россией, однако многие компании продолжают покупать и продавать товары и услуги на десятки миллионов евро в месяц, пишет rus.err.ee.
До войны стоимость товаров, ежемесячно экспортируемых из Эстонии в Россию, составляла от 50 до 70 млн евро. Эти показатели не изменились, отчасти это объясняется быстрым ростом цен, а также тем, что товары часто идут не из Эстонии, а из других стран Европы, сообщила ERR руководитель отдела таможенных формальностей Налогово-таможенного департамента Кюлли Курвитс.
„Около 75% или даже больше объема товаров, которые мы видим на нашей границе, это товары фирм из других стран ЕС“, – пояснила Курвитс.
Товаров эстонского происхождения до войны в Россию ежемесячно экспортировалось на сумму до 31 млн евро, в июне этот показатель составил 9,5 млн евро.