Бизнес с Россией ведут 500-600 эстонских предприятий

До войны стоимость товаров, ежемесячно экспортируемых из Эстонии в Россию, составляла от 50 до 70 млн евро. Эти показатели не изменились, отчасти это объясняется быстрым ростом цен, а также тем, что товары часто идут не из Эстонии, а из других стран Европы, сообщила ERR руководитель отдела таможенных формальностей Налогово-таможенного департамента Кюлли Курвитс.