03.09.2023, 15:01
Чартерный самолет вернулся в Таллинн сразу после взлета из-за возгорания в двигателе(49)
ФОТО: | Delfi Meedia
Самолет Airbus A320-20 компании SmartLynx, вылетевший в пятницу чартерным рейсом из Таллинна в Тавит, совершил вынужденную посадку в аэропорту Таллинна через 20 минут после взлета из-за проблем с двигателем, пишет rus.err.ee.
Пилоты запросили возвращение в Таллинн вскоре после взлета, поскольку приборы зафиксировали возгорание в одном из двигателей самолета, сообщил портал simpleflying.com.
Экипаж отключил неисправный двигатель и прекратил подъем на высоте около 700 метров. Приблизительно через 20 минут самолет безопасно приземлился в Таллиннском аэропорту.
По данным planespotters.net, данный самолет находится в эксплуатации 16-й год, Smartlynx получила его в мае 2021 года, а раньше он эксплуатировался компаниями flynas и AerCap.