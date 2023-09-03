Чартерный самолет вернулся в Таллинн сразу после взлета из-за возгорания в двигателе

Пилоты запросили возвращение в Таллинн вскоре после взлета, поскольку приборы зафиксировали возгорание в одном из двигателей самолета, сообщил портал simpleflying.com .

Экипаж отключил неисправный двигатель и прекратил подъем на высоте около 700 метров. Приблизительно через 20 минут самолет безопасно приземлился в Таллиннском аэропорту.

По данным planespotters.net, данный самолет находится в эксплуатации 16-й год, Smartlynx получила его в мае 2021 года, а раньше он эксплуатировался компаниями flynas и AerCap.