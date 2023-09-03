ЧП и криминал
03.09.2023, 15:01

Чартерный самолет вернулся в Таллинн сразу после взлета из-за возгорания в двигателе

 (49)
SmartLynx Airlines
SmartLynx Airlines
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Самолет Airbus A320-20 компании SmartLynx, вылетевший в пятницу чартерным рейсом из Таллинна в Тавит, совершил вынужденную посадку в аэропорту Таллинна через 20 минут после взлета из-за проблем с двигателем, пишет rus.err.ee.

Пилоты запросили возвращение в Таллинн вскоре после взлета, поскольку приборы зафиксировали возгорание в одном из двигателей самолета, сообщил портал simpleflying.com.

Экипаж отключил неисправный двигатель и прекратил подъем на высоте около 700 метров. Приблизительно через 20 минут самолет безопасно приземлился в Таллиннском аэропорту.

По данным planespotters.net, данный самолет находится в эксплуатации 16-й год, Smartlynx получила его в мае 2021 года, а раньше он эксплуатировался компаниями flynas и AerCap.

Оставить комментарий Читать комментарии (49)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии