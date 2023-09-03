03.09.2023, 15:01
Чартерный самолет вернулся в Таллинн сразу после взлета(36)
ФОТО: | Delfi Meedia
Самолет Airbus A320-20 компании SmartLynx, вылетевший в пятницу чартерным рейсом из Таллинна в Тиват, совершил вынужденную посадку в аэропорту Таллинна через 20 минут после взлета из-за проблем с двигателем.
Пилоты запросили возвращение в Таллинн вскоре после взлета, поскольку в двигатель залетела чайка.
В ходе осмотра самолета выяснилось, что погнулись несколько лопастей двигателя. „На данный момент SmartLynx в срочном порядке занимается организацией замены самолета и раздает талоны на питание пассажирам, ожидающим вылета. Приносим извинения за инцидент и сделаем все возможное, чтобы доставить пассажиров к месту назначения быстро и безопасно“, - добавил Кола-Канча.