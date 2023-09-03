ЧП и криминал
03.09.2023, 15:01

Чартерный самолет вернулся в Таллинн сразу после взлета

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SmartLynx Airlines
SmartLynx Airlines
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Самолет Airbus A320-20 компании SmartLynx, вылетевший в пятницу чартерным рейсом из Таллинна в Тиват, совершил вынужденную посадку в аэропорту Таллинна через 20 минут после взлета из-за проблем с двигателем.

Пилоты запросили возвращение в Таллинн вскоре после взлета, поскольку в двигатель залетела чайка.

В ходе осмотра самолета выяснилось, что погнулись несколько лопастей двигателя. „На данный момент SmartLynx в срочном порядке занимается организацией замены самолета и раздает талоны на питание пассажирам, ожидающим вылета. Приносим извинения за инцидент и сделаем все возможное, чтобы доставить пассажиров к месту назначения быстро и безопасно“, - добавил Кола-Канча.

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