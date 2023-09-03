Чартерный самолет вернулся в Таллинн сразу после взлета

В ходе осмотра самолета выяснилось, что погнулись несколько лопастей двигателя. „На данный момент SmartLynx в срочном порядке занимается организацией замены самолета и раздает талоны на питание пассажирам, ожидающим вылета. Приносим извинения за инцидент и сделаем все возможное, чтобы доставить пассажиров к месту назначения быстро и безопасно“, - добавил Кола-Канча.