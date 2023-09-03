В Эстонии каждый третий подросток в возрасте от 11 до 15 лет имеет лишний вес

По данным исследования Института развития здоровья, среди детей 11–15 лет каждый третий имеет избыточный вес. При этом мальчиков с лишним весом больше, чем девочек: 25 и 15% соответственно.

„Можно подумать, что в сельской местности дети двигаются больше, но на самом деле более активны дети в городе, поскольку у них больше возможностей посещать тренировки и кружки, - говорит руководитель лаборатории движения Тартуского университета Мерике Кулль. В сельской местности, если рядом с домом нет возможностей тренироваться, то школьный автобус привозит ребенка домой, где его дальнейшие занятия носят малоподвижный характер“.