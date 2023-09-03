Беда не предупреждает о себе: как на ранней стадии обнаружить протечку воды и искрящие провода

Зачастую люди не приобретают охранную систему, предполагая, что устанавливать ее сложно или неудобно. Также они опасаются, что она обойдется в приличную сумму. Так ли это на самом деле?

Умный и простой выбор

В случае очень многих охранных систем дом должен соответствовать определенным требованиям. Например, между клавиатурой и центральным устройством должен быть проложен кабель, поскольку, как правило, беспроводных вариантов нет. Также должно быть место для „ящика“ охранной системы. Однако в наше время есть и такие системы, которые можно использовать в любом доме и месте: это беспроводные системы охраны дома, управляемые через приложение.

По словам руководителя подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла, это лучшее решение для семей, в чьих домах еще нет никакой охраны или отсутствуют условия для установки обычной системы. „Нет никаких „но“: „но здесь нет проводки“, „но здесь нет места“ и так далее“, – добавил он.

Не нужно тратить много денег сразу

Пярьяла отметил, что для некоторых семей препятствием становится страх перед расходами, связанными с охранной системой. На самом же деле новые инновационные и, например, беспроводные решения совсем недорогие. Кроме того, нет обязательства пользоваться услугой определенное время: ежемесячная плата за нее взимается, пока используется оборудование.

„Помимо этого, когда потребуется заменить или обновить какой-либо датчик, об этом позаботится охранная фирма, вам об этом беспокоиться не придется“, – уточнил он.

Охранная система защищает не только от воров

Важно отметить, что охранная система нужна не только для предотвращения краж. В нее также входят датчики дыма и протечки воды, которые сообщают о соответствующей проблеме на ранней стадии и помогают предотвратить крупный ущерб.