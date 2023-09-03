03.09.2023, 12:48
В августе в Тырва до смерти избили женщину. В убийстве подозревается автор книги „Танго с окровавленным топором“(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
По подозрению в совершении преступления задержан 56-летний Урмас Тилга, автор опубликованной в прошлом году книги „Tango verise kirvega“ («Танго с окровавленным топором“). Рассказанная в книге история отсылает к убийству, совершенному 21 год назад, пишет издание Eesti Päevaleht.
Ночью 13 августа в полицию поступило сообщение о том, что в волости Тырва в квартире обнаружен труп 51-летней женщины с признаками насилия. Как сообщила прокуратура, первоначальные данные дают основание подозревать, что совместное распитие алкоголя закончилось избиением, в ходе которого 56-летний мужчина нанес 51-летней женщине несколько ударов кулаком по лицу и ногами по телу. В результате полученных повреждений женщина умерла.