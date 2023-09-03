ЧП и криминал
03.09.2023, 12:48

В августе в Тырва до смерти избили женщину. В убийстве подозревается автор книги „Танго с окровавленным топором“

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51-летняя женщина умерла от тяжких телесных повреждений. 56-летний мужчина нанес ей несколько ударов кулаком по лицу и ногами по телу.
51-летняя женщина умерла от тяжких телесных повреждений. 56-летний мужчина нанес ей несколько ударов кулаком по лицу и ногами по телу.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

По подозрению в совершении преступления задержан 56-летний Урмас Тилга, автор опубликованной в прошлом году книги „Tango verise kirvega“ («Танго с окровавленным топором“). Рассказанная в книге история отсылает к убийству, совершенному 21 год назад, пишет издание Eesti Päevaleht.

Ночью 13 августа в полицию поступило сообщение о том, что в волости Тырва в квартире обнаружен труп 51-летней женщины с признаками насилия. Как сообщила прокуратура, первоначальные данные дают основание подозревать, что совместное распитие алкоголя закончилось избиением, в ходе которого 56-летний мужчина нанес 51-летней женщине несколько ударов кулаком по лицу и ногами по телу. В результате полученных повреждений женщина умерла.

По ходатайству прокуратуры Тартуский уездный суд взял под стражу 56-летнего мужчину, который ранее наказывался за аналогичное преступление.

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