Компания Elering предупредила потребителей газа о повышении цены

1 сентября Департамент конкуренции согласовал цену на транспортировку газа компании Elering на уровне 7,56 евро за мегаватт-час. Для домохозяйств, использующих газ для отопления своих домов, стоимость сетевых услуг увеличится на 3-6 евро в месяц в зависимости от объема потребляемого газа.

Как сказала член правления и финансовый директор Elering Рийна Кяй, основной причиной повышения цены является резкое снижение потребления газа в связи с агрессивными действиями России.

„Снижения потребления привело также к уменьшению объема средств, собираемых с потребителей для обеспечения безопасности и надежности газовой сети. Сеть необходимо поддерживать в рабочем состоянии, несмотря на снижение потребления, нельзя экономить за счет безопасности“, - пояснила она, добавив, что общий рост цен отразился и на газовом секторе, так как расходы на техническое обслуживание и инвестиции становятся все дороже.

Последнее повышение цен на услуги по транспортировке газа произошло в 2020 году и было связано со строительством газопровода-интерконнектора Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

„Развязанная Россией против Украины война и последовавший за ней газовый кризис в Европе наглядно продемонстрировали важность ранних инвестиций в Balticconnector и развития альтернативных маршрутов поставок для обеспечения надежности снабжения“, - сказала Рийна Кяй.

В 2022 году потребление газа в Эстонии сократилось на 25 процентов и составило 3,8 тераватт-часа. В этом году снижение продолжилось. В первом полугодии потребление газа составило 1,9 тераватт-часа, что на 24 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.