ЧП и криминал
03.09.2023, 08:52

В результате аварии пострадали три человека. Водители проигнорировали правила дорожного движения

 
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ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Вчера в 13:17 произошло дорожно-транспортное происшествие в Рапламаа, деревня Ваймыйза, на 57-м километре дороги Таллинн-Пярну-Икла. Три человека получили травмы.

40-летний мужчина, управлявший автомобилем Mazda, совершил поворот налево в месте, где это запрещено.

В это время 19-летний водитель совершил обгон на своем автомобиле Renault в месте, где обгон запрещен. Он ударил Mazda сбоку.

Пассажиры Mazda - 38-летняя женщина, 3-летний мальчик и 68-летняя женщина - доставлены в больницу.

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