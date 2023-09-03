03.09.2023, 08:52
В результате аварии пострадали три человека. Водители проигнорировали правила дорожного движения
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера в 13:17 произошло дорожно-транспортное происшествие в Рапламаа, деревня Ваймыйза, на 57-м километре дороги Таллинн-Пярну-Икла. Три человека получили травмы.
40-летний мужчина, управлявший автомобилем Mazda, совершил поворот налево в месте, где это запрещено.
В это время 19-летний водитель совершил обгон на своем автомобиле Renault в месте, где обгон запрещен. Он ударил Mazda сбоку.
Пассажиры Mazda - 38-летняя женщина, 3-летний мальчик и 68-летняя женщина - доставлены в больницу.