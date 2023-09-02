ФОТО | В Народном забеге столичного района Кристийне приняли участие более 200 человек
Сегодня в Лёвенру парке прошёл VI Народный забег Кристийне, в котором приняли участие более 200 любителей спорта. Забег стартовал рядом со школой по интересам „Кулло“ и проходил по улицам Ряэгу и Варесе и Линну теэ.
„Спортивные мероприятия – это отличный способ объединить людей и насладиться активным образом жизни, особенно в Год движения. Народный забег Кристийне оказался популярным и в этом году, чему я очень рад. Спасибо всем, кто принимает участие в наших мероприятиях и до встречи на VII Народном забеге. Особая благодарность за профессиональную организацию „MTÜ STAMINA Spordiklubi“, –сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.
Среди мужчин пьедестал заняли Янар Юнков, Эрго Люкк и Марек Труумаа со временем 00:16:04, 00:16:12 и 00:16:13 соотвественно.
Среди женщин наилучшие результаты показали Яна Трейер, Грете Мария Савич и Триин Геде со временем 00:19:02, 00:19:26 и 00:19:41 соотвественно.
Ежегодными организаторами Народного забега Кристийне являются Управа района Кристийне и „MTÜ STAMINA Spordiklubi“.
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