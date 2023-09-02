ФОТО | В Народном забеге столичного района Кристийне приняли участие более 200 человек

„Спортивные мероприятия – это отличный способ объединить людей и насладиться активным образом жизни, особенно в Год движения. Народный забег Кристийне оказался популярным и в этом году, чему я очень рад. Спасибо всем, кто принимает участие в наших мероприятиях и до встречи на VII Народном забеге. Особая благодарность за профессиональную организацию „MTÜ STAMINA Spordiklubi“, –сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.