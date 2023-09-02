ФОТО | На открытой после ремонта улице Вана-Каламая проходит трехдневный фестиваль

По словам вице-мэра Таллинна Владимира Света, улица Вана-Каламая реконструирована иначе, чем другие городские улицы до нее. „Для того, чтобы найти достойное и оригинальное решение для этой исторической и значимой улицы, был проведен архитектурный конкурс. Было важно найти решение, ориентированное на местных жителей и пользователей легкого транспорта. В дальнейшем мы планируем таким же образом подобрать решение для улицы Койду в Уус-Мааильме. Мы благодарим местных жителей и предпринимателей за терпение и надеемся, что новая улица будет вдохновляющей с точки зрения проектирования общественного пространства“, — сказал Свет.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, местные предприятия и жители очень ждали открытия улицы. „Стройка была продолжительной и усложнила жизнь тех, кто пользуется Вана-Каламая. Мы благодарны за понимание и надеемся, что самая современная и интересная улица Таллинна станет отличным подарком после всех неудобств. Цель фестиваля - пробудить жизнь на Вана-Каламая, а также пригласить горожан познакомиться с новым городским пространством и местными предприятиями“.

„Фестиваль начался 1 сентября в 17 часов с шествия под аккомпанемент Духового оркестра Таллиннского пожарного общества. В программе трехдневного фестиваля выступления Анне Вески, Геттер Яани, INGER duo, Laura, Suured Tüdrukud и других эстонских артистов. Богатую программу предлагают как музей Каламая, так и библиотека. Также запланированы выступления уличных артистов, детские представления театра Teoteater, тренировки по танцам и йоге. О вкусной еде позаботятся местные кафе“, — сказала старейшина района.

Программа уличного фестиваля Вана-Каламая на Facebook: https://fb.me/e/1oroWPfSH