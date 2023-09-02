На следующей неделе между Кейла и Таллинном начнут курсировать скоростные поезда

4 сентября в расписании пассажирских поездов в западном направлении будут изменения: на маршруте Кейла - Таллинн в будние дни в часы пик будут курсировать экспресс-поезда. Это позволит сократить время в пути между двумя городами до 30 минут. У регулярных поездов, следующих в западном направлении, в период пиковых часов может измениться время отправления.