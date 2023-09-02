Новости Эстонии
02.09.2023, 18:35

На следующей неделе между Кейла и Таллинном начнут курсировать скоростные поезда

 
Посмотрите, как быстро вы сможете добраться!
Поезда фирмы Elron
Поезда фирмы Elron
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

4 сентября в расписании пассажирских поездов в западном направлении будут изменения: на маршруте Кейла - Таллинн в будние дни в часы пик будут курсировать экспресс-поезда. Это позволит сократить время в пути между двумя городами до 30 минут. У регулярных поездов, следующих в западном направлении, в период пиковых часов может измениться время отправления.

По словам председателя правления компании Elron Лаури Бетлема, введение экспресс-поездов между Кейла и Таллинном в часы пик является частью стратегии компании, направленной на то, чтобы сделать поездку на поезде более быстрой и комфортной, чем на автомобиле.

„Плотное расписание - одно из важнейших предпосылок для того пассажиры задумались о замене автомобиля на поезд. Несмотря на ограниченный железнодорожный парк, у нас уже есть возможность улучшить график движения пригородных поездов. Именно на этом мы сейчас сосредоточены“, - сказал Бетлем.

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