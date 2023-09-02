02.09.2023, 18:35
На следующей неделе между Кейла и Таллинном начнут курсировать скоростные поезда
Посмотрите, как быстро вы сможете добраться!
ФОТО: | Delfi Meedia
4 сентября в расписании пассажирских поездов в западном направлении будут изменения: на маршруте Кейла - Таллинн в будние дни в часы пик будут курсировать экспресс-поезда. Это позволит сократить время в пути между двумя городами до 30 минут. У регулярных поездов, следующих в западном направлении, в период пиковых часов может измениться время отправления.
По словам председателя правления компании Elron Лаури Бетлема, введение экспресс-поездов между Кейла и Таллинном в часы пик является частью стратегии компании, направленной на то, чтобы сделать поездку на поезде более быстрой и комфортной, чем на автомобиле.