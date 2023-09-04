Вместо компенсаций за травмы, полученные на рабочем месте, две сотрудницы магазина получили деньги, как за обычный больничный. Почему так вышло?

„Выяснилось, что, к сожалению, речь шла просто о длительности процесса, превышающей ожидаемую, о прохождении всех необходимых подтверждений и процедур в ИТ-системах. Но теперь я могу подтвердить со стороны предприятия, что проблема решена и недостающая сумма перечислена работнику. Если коротко – это неудачное стечение обстоятельств, когда Диана, к сожалению, должна была долго ждать. Поэтому работодатель перевел ей разницу в суммах напрямую“, – говорит представитель торговой сети Maxima Яан Йыгис-Лаатс.

Спустя еще несколько дней женщина получила недостающую сумму. Однако, что интересно, сумма пришла со счета работодателя. Хотя если бы все изначально было сделано правильно, то по закону деньги за травму на рабочем месте Диане должна была выплатить Касса здоровья .

Спустя несколько дней после обращения Дианы в газету ее заявление чудесным образом нашлось в конторе предприятия. Дело сдвинулось с места.

„В главной конторе как будто бы не знали, что у меня производственная травма, хотя я описала свой случай, и директор им отправляла. В общем, сказали, будут разбираться“, – говорит женщина.

Женщина поинтересовалась у директора магазина, в котором работает, в чем проблема, почему компенсация пришла не такая, как полагалось.

„Потом целый месяц на eesti.ee было написано, что больничный взят из-за производственной травмы, но было отмечено, что данные еще на уточнении. А в результате за все это время мне выплатили 13,54 евро, как за обычное заболевание“, – говорит Диана.

Она добавляет: „Рука осталась больной. Мне непонятно, почему мне не оплатили мой больничный. В скорой врач сказал минимум неделю не работать и ничего рукой не делать. А получается, что я за свой счёт сидела, и ещё два часа отрабатывала, потому что уехала в EMO“.

„Я везла контейнер с продуктами, старалась не задеть покупателей, но не вписалась в поворот, – рассказывает о произошедшем Диана. – Врезалась в торец. Рука за 2 минуты посинела. Перелома не было, но ушиб был сильным. До сих пор рукой больно двигать“.

„Если человек говорит врачу, что его болезнь или травма обусловлена несчастным случаем на работе, то врач, исходя из его слов, отмечает в листе нетрудоспособности „несчастный случай на работе“ (tööõnnetus), – объясняет главный специалист по коммуникациям Кассы здоровья Игорь Ляпин. – Наша система проверяет наличие рапорта о несчастном случае на работе в системе Инспекции труда. Если работодатель не представил рапорт, то мы платим не на основании несчастного случая на работе, а на основании обычного заболевания, и выносим решение о сумме выплаты. Частичный отказ – это когда мы отказываемся платить 100% от среднего дохода человека за один календарный день и платим 70%. В любом случае человек не останется без компенсации“.

По закону, когда работник получает травму на рабочем месте и уходит на больничный, то он получает 100% компенсацию, которую выплачивает Касса здоровья.

„Для того чтобы Касса здоровья пересмотрела свое решение, предыдущее следовало оспорить. По всей вероятности, Касса здоровья также пересмотрела бы свое решение, поскольку случай Дианы теперь зарегистрирован верно – как несчастный случай на производстве. Но оспаривание и принятие нового решения, безусловно, снова заняло бы много времени. И поскольку это была человеческая ошибка со стороны предприятия, и мы хотели, чтобы наша коллега получила компенсацию как можно скорее, то мы решили сами перевести работнику недостающую сумму в полном объеме“, – разъясняет директор по персоналу, подчеркивая, что задержка никоим образом не была злонамеренной, а была просто обусловлена человеческой ошибкой и неудачным стечением обстоятельств.

По ее словам, когда они выполнили все необходимые действия, Касса здоровья уже приняла решение выплатить Диане компенсацию в размере 70% от ее среднего дохода за один календарный день.

„Регистрация компенсаций по болезни и несчастному случаю на производстве и компенсация в соответствии с регламентом проходят через электронную систему. К сожалению, именно в тот период, когда произошел этот несчастный случай с нашей коллегой, сменился сотрудник, отвечающий за верно занесенные в среду Инспекции труда данные. Из-за человеческой ошибки при появлении нового человека и из-за сбоев в работе информационной системы возникла задержка“, – отмечает Кимбер.

В течение трех рабочих дней после завершения расследования работодатель должен представить рапорт также пострадавшему человеку. Потерпевший может проверить данные, связанные с произошедшим с ним несчастным случаем на производстве, в среде самообслуживания Инспекции труда, где можно авторизоваться с помощью ID-карты, mobiil-ID или Smart-ID.

„Во-первых, в качестве причины освобождения от работы в листе нетрудоспособности должен быть указан несчастный случай на производстве, дорожно-транспортный несчастный случай на производстве или осложнение/заболевание, возникшее вследствие несчастного случая на производстве. Во-вторых, работодатель должен представить рапорт о несчастном случае на производстве в Инспекцию труда. Работодатель должен организовать расследование несчастного случая на производстве в течение десяти рабочих дней после того, как он произошел. Если следствием несчастного случая на производстве является временная нетрудоспособность, расследование заканчивается составлением рапорта. Работодатель может составить рапорт о несчастном случае на производстве в базе данных в среде самообслуживания Инспекции труда или представить его в письменной форме в Инспекцию труда в течение трех рабочих дней после завершения расследования“, – объясняет Рейн Рейсбер, консультант рабочей среды Инспекции труда.

Касса здоровья выплачивает застрахованному лицу компенсацию за временную нетрудоспособность в размере 100% от среднего дохода за календарный день. Компенсацию начисляют со второго дня освобождения от работы, указанного в листе нетрудоспособности. Для получения компенсации должны быть выполнены два условия.

После того, как данные будут переданы, Касса здоровья сделает перерасчет и выплатит дополнительную сумму.

Ляпин объясняет, что если человек получил распоряжение о листе нетрудоспособности, где причиной указано заболевание, но он знает, что это был несчастный случай на работе, то следует попросить своего работодателя передать рапорт в Инспекцию труда и сообщить об этом в Кассу здоровья.

„Если Касса здоровья не выплатила компенсацию, то в первую очередь следует проверить, зарегистрировано ли увечье в среде самообслуживания Инспекции труда. Во время производства могут возникать сбои, в результате чего информация может не дойти до Кассы здоровья. В этом случае потерпевший имеет право требовать компенсации по болезни и задним числом“, – добавляет Рейсберг.

Стремянкой по голове

Случай Дианы разрешился благополучно, если не считать того, что травмированная рука до сих пор болит, хотя несчастный случай произошел еще в мае.

Любопытно, что еще одна сотрудница того же магазина получила травму на рабочем месте и также осталась без положенной компенсации за больничный.

С Нелли несчастный случай произошел в апреле. На больничном женщина была больше 10 дней после того, как на нее упала стремянка.

„С середины марта и примерно до середины мая у нас в магазине проводили ремонтные работы. На складе и в зале стояли лестницы, которыми пользовались рабочие. 5 апреля около 11 часов я вышла из мясной камеры с тележкой с товаром и направилась в сторону торгового зала. Когда я отошла на 2–3 метра от камеры, сзади на меня упала лестница, которая стояла у соседней камеры. Я получила удар по голове. О произошедшем я сообщила региональному директору магазина, которая сняла все места, где стояли лестницы. Потом я позвонила дочери, приехал её муж и отвёз меня в EMO больницы г. Нарва“, – рассказывает Нелли.

На голове у нее была здоровая шишка, и женщину немного подташнивало. Врач в приёмном отделении зафиксировал травму и рекомендовал постельный режим, холод на место ушиба и обезболивающее.

„Затем семейный врач открыл мне больничный. На работу я вышла 17 апреля, хотя врач не хотела еще меня отпускать. Придя на работу, я заполнила бланк заявления о больничном с указанием времени, которое я находилась дома. Также директор с меня взяла объяснительную о том, как всё произошло“, – продолжает Нелли.

Спустя месяц, 17 мая, на счёт женщины в банке Касса здоровья перевела 103,33 евро. После этого Нелли получила заказное письмо, в котором разъяснялось, что работодатель не внёс данные о производственной травме женщины в базу данных и поэтому Касса здоровья не может в полном объёме оплатить ей больничный.

„С этим письмом я обратилась к директору магазина. Она написала по этому поводу письмо в главную контору. Оттуда, с её слов, пришёл ответ, что человек, который занимался этим больничным, уволился и не внёс меня в базу данных. Директор сказала, что ещё раз напишет, но воз и ныне там. В письме от Кассы здоровья было рекомендовано обратиться в суд. Письмо я отдала директору магазина для сканирования и отправки в контору, однако назад она мне его не вернула, хотя я и просила его у неё“, – добавляет женщина.

„МК-Эстония“ попросила руководство Maxima Eesti прокомментировать случай Нелли, но в течение 10 рабочих дней ответа так и не поступило.

Наша справка В случае заболевания или бытовой травмы с 2 по 5 день больничного листа компенсацию работнику платит работодатель. Касса Здоровья платит компенсацию начиная с 6 дня. Размер компенсации – 70% от среднего дохода за один календарный день. Максимальный срок выплат – 182 дня. В случае заболевания или травмы из-за несчастного случая на работе Касса Здоровья платит компенсацию со 2 дня заболевания. Размер компенсации – 100% среднего дохода за один календарный день. Максимальный срок выплат – 182 дня.

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