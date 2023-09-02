В Пылвамаа при пожаре в доме погиб человек

О пожаре в двухэтажном деревянном доме в Центр тревоги сообщил хозяин соседнего здания. По его словам, он увидел в окне языки пламени и подумал, что в доме может находиться один человек. Сосед пытался проникнуть в здание до приезда спасателей, но из-за сильного огня сделать это оказалось невозможным.

Первой на место прибыла спасательная команда Ряпина. Спасатели сразу же вошли в дом и обнаружили там тело погибшего пожилого мужчины.

Спасатели Ряпина, Пылва, Вярска и Вынну взяли огонь под контроль в 11:51 и окончательно потушили пожар в 13:06. В результате пожара здание стало совершенно непригодным для использования.

Дальнейшее расследование позволит выяснить точные обстоятельства происшествия и причину пожара.

По словам руководителя спасательной операции, в жилых помещениях дома не было дымового датчика.

Спасательный департамент напоминает, что для быстрого обнаружения пожара необходимо, чтобы в каждом доме был работающий дымовой датчик. Необходимо учитывать, что пожар очень быстро может стать опасным для жизни.

Убедитесь, что ваш дымовой датчик находится в рабочем состоянии!

Чтобы убедиться в его исправности, нажмите кнопку проверки, после чего должен прозвучать сигнал тревоги. При необходимости немедленно замените батарейку в датчике и установите его обратно на потолок. Только исправный и правильно установленный дымовой датчик может спасти жизнь.

В этом году в Эстонии в результате пожаров погибло уже 28 человек.

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