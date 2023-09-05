Школьные поборы: что должны и не должны оплачивать родители и сколько стоит собрать ребенка в школу(1)
Многим не понаслышке знакома ситуация, когда школы c родителей дерут три шкуры, собирая деньги то на рабочие тетради, то в классный фонд, то еще на какие-то дополнительные расходы. Наверное, многие вспомнят, что раньше нужно было сдавать даже на ремонт класса или на шторы! Плюс к этому родители должны обеспечить ребенку все нужные для учебы личные вещи – тетради, карандаши, ручки и т. д. А иногда учителя просят детей принести и незаурядные учебные „девайсы“, например, флейты для урока музыки и перьевые ручки для урока рисования. „МК-Эстония“ выяснила, сколько придется заплатить за базовый набор необходимых принадлежностей и что дети должны получать в школе бесплатно.
Родителей можно понять: даже если денег на все это нет, но школа говорит „Надо!“, приходится на все эти нужды сдавать и все это ребенку покупать. Иначе тот рискует стать белой вороной в коллективе.
Но действительно ли родители обязаны исполнять все подобные требования учителей? Где проходит граница дозволенных требований? И чем школа по закону должна сама обеспечивать детей?
Детки и бедки
Эти вопросы мучают не только жителей Эстонии. В соседней Латвии аналогичными вопросами обеспокоился омбудсмен, обратившийся к родителям с просьбой рассказать, какие поборы устраивают школы.
Ведь еще 10 лет назад поправками к закону об образовании было четко определено, какие учебные пособия покупают родители, а чем детей обеспечивает школа из средств госбюджета.
Например, оказалось, что пластилин, бумагу для аппликаций, мелки, гуашь, циркуль, продукты для уроков домоводства, рабочие тетради и питьевую воду родители не должны покупать для школьных уроков. И это – еще далеко не весь список того, что латвийские школы не имеют права требовать с родителей.
В Эстонии такого четкого разграничения нет, а фантазии педагогов порой кажутся безграничными.
„У нас в пятом классе учитель рисования попросила детей принести перьевые ручки. Продаются эти ручки не в каждом магазине. Пришлось ехать в специализированный, покупать там ручки – несколько штук и тушь к ним, – говорит Елена. – Купили самый дешевый вариант. Но когда дети пришли на урок, учительница фыркнула. Ей ручки не понравились. Попросила купить другие, дороже. Пришлось ехать заново. В результате и у детей, и у родителей – нервотрепка. Деньги потрачены. А попользовались они этими ручками всего два раза“.
„У нас в третьем классе все дети на урок музыки должны были принести флейты. Мы купили. Подудели на уроках несколько раз, а теперь она так и валяется. Интерес к флейте школа привить не смогла. А если каждого попросят по гитаре принести, тоже надо покупать? – интересуется Надежда. – У меня несколько детей-погодок, к счатью, одной флейты хватило на всех. А вот учебники по английскому и для подготовишки, а также лобзики пришлось покупать каждому свои, потому что в школе по поводу учебников на следующий год говорили, что „они уже устарели“. А лобзики на уроке труда забирали на „пусть полежит, на следующем уроке пригодится“, и в конце года так и не возвращали. Представляю, какой у них там склад этих лобзиков! Могли бы уже с родителей в дальнейшем уже и не требовать их покупать“.
О том, что родители регулярно покупают дополнительные рабочие тетради, пластилин и т. д., даже излишне говорить. К этому уже все давно привыкли. Хотя вопросы насчет нужности всего этого возникают.
„Мы сыну каждый год, с первого по пятый класс, покупали коробку пластилина, – говорит Андрей. – Так требовали в школе. И каждый год этот пластилин засыхал, потому что лепили из него что-то в течение года 1–2 раза. Но на следующий год исправно требовали принести новую коробку пластилина, и это все повторялось…“
Конечно, родитель должен обеспечить ребенка всем необходимым для учебы. Да и учителя подчас просто стараются сделать свои уроки более интересными и незаурядными.
Но где-то же должна проходить граница разумного. Не каждому родителю по бюджету оплачивать все фантазии преподавателей.
Родители обязаны
„Правило таково, что школа предоставляет возможность бесплатно пользоваться школьными учебниками, – говорит советник по коммуникациям Министерства образования и науки Вероника Горбатенко, ссылаясь на Закон об основной школе и гимназии. – Родители обязаны обеспечить ученика личными предметами повседневного пользования: обувью, письменными принадлежностями, бумагой, тетрадями, красками и т. д. Если у ученика их нет с собой, он не должен отсутствовать на уроке“.
Например, если родитель не обеспечил ребенка мелками или бумагой для рисования, школа предоставит ему свои принадлежности, и ученик сможет заниматься на уроке.
„Но это не снимает с ученика обязанности прийти с принадлежностями в следующий раз. Ответственность за обеспечение принадлежностями лежит на родителе“, – подчеркивает специалист.
Советник добавляет, что если у родителя нет финансовых возможностей для приобретения школьных принадлежностей, то надо обратиться в отдел соцобеспечения по месту жительства, где можно получить необходимую поддержку в виде пособий.
„Школа или школьное учреждение не может покупать всем детям, независимо от достатка их родителей, ластики, обычные карандаши, сменную обувь и т. д.“, – добавляет Горбатенко.
Все зависит от конкретной ситуации
„Ни один закон или правовой акт не содержит исчерпывающего перечня того, что должен покупать родитель за свои деньги. Образование должно быть доступно каждому ребенку в школьном возрасте, нехватка денег не должна препятствовать получению образования. Согласно Конституции, родитель обязан содержать ребенка. Государством предусмотрено универсальное пособие на ребенка, а также по необходимости – другие пособия. Поэтому к данному вопросу следует подходить в ситуативном порядке. Тогда можно будет оценить обоснованность и умеренность требуемой от родителя дополнительной платы или расходов“, – говорит советник канцлера права Олари Коппель.
Канцлеру права приходилось анализировать, являлась ли та или иная деятельность, за которую школа просила денег у родителей, частью учебной программы или внеплановой деятельностью. Например, посещение театра или экскурсии.
Согласно Закону об основной школе и гимназии, за участие в основном или среднем образовательном обучении, проходящем в муниципальной или государственной школе на основании учебной программы, требовать софинансирования от учащихся или родителей нельзя.
„В случае организуемых в школе мероприятий вне учебной программы расходы могут быть покрыты на условиях, установленных положением о школе, при софинансировании участников этой внеплановой деятельности. Таким образом, при организации различных видов деятельности школы должны обеспечить ясность в том, входит ли эта деятельность в программу обучения и финансируется школой, или это внеплановые занятия, и школа может запросить у родителей софинансирования“, – объясняет советник канцлера права.
Пять вопросов специалисту
На актуальные вопросы читателей „МК-Эстония“ попросила ответить советника по коммуникациям Министерства образования и науки Веронику Горбатенко.
1. Обязаны ли родители покупать всевозможные рабочие тетради, пластилин, лобзики и т. п. , приобретение которых обычно в школах требуют с родителей? Или этим учащихся должна обеспечивать школа?
Родители не обязаны покупать рабочие тетради. Однако каждый родитель должен сам покупать канцелярские товары и художественные материалы для личного пользования ребенка (художественные работы потом остаются у ребенка), так как это создает условия для участия ребенка в учебной работе. При возникновении финансовых трудностей следует обратиться к муниципальным властям.
2. Обязаны ли родители сдавать деньги в школьный/классный фонд на покупку инвентаря для класса и т. п. ?
Школа имеет право собирать пожертвования, но такая возможность должна быть указана в уставе школы. Пожертвования нельзя собирать в обязательном порядке.
3. Обязаны ли родители оплачивать школьную форму?
Каждая школа имеет право решать, вводить или не вводить обязательную школьную форму. Если школа ввела обязательную школьную форму, родители должны приобрести ее для своего ребенка.
4. Надо ли платить за услугу продленного дня, дополнительные кружки по интересам, участие в олимпиадах?
Услуга продленного дня, внеклассные занятия и участие в олимпиадах обычно классифицируются как внеклассные занятия, и школа имеет право взимать за них дополнительную плату.
5. Если школа все же возлагает на родителей подобные обязанности, то как это должны оформлять и обязан ли родитель соглашаться?
Условия софинансирования должны быть закреплены в уставе школы. В случае несогласия родитель может обратиться к директору или в попечительский совет школы.
Сколько стоит собрать ребенка в школу?
1 сентября уже прошло. Для кого-то в этом году прозвучал первый школьный звонок, для кого-то школьная линейка была уже последней. Но у родителей и тех, и других определенно были и еще будут траты на школьные нужды.
В магазинах на полках выложены школьные товары – выбор богатый, цены, конечно, выше, чем раньше, но вполне подъемные, если говорить о таких базовых нуждах, как тетрадки и ручки. Например, в магазинах Pisma средний рост цен на школьные товары составил 6–7%, что аналогично прошлогоднему изменению цен.
„Цены на группы товаров для школы, как на другие товары, зависят от изменения закупочных цен производителей – будь то бумажная продукция или товары, содержащие пленку и пластик“, – объясняет Кристийна Тамберг, руководитель отдела коммуникаций и ответственного предпринимательства Prisma.
При покупке школьных товаров Prisma рекомендует пользоваться тем же принципом, что при покупке продуктов.
„Посмотрите объемы и граммы, сравните их. Посмотрите способ изготовления и ознакомьтесь с особенностями продуктов: вес тетрадей, правильная бумага, варианты использования, плотность грифеля в карандашах, возможность купить новые стержни для ручек и т. д. Мы в Prisma в большей степени исходим из устойчивости, разумного потребления и соответствующего этим понятиям ассортимента товаров“, – говорит Тамберг.
Многие школы предоставляют ученикам и родителям не только списки литературы для летнего чтения, но и списки необходимых принадлежностей на предстоящий учебный год. На каждой школьной ступени есть свой список. В него входят канцелярские товары, одежда, обувь и в зависимости от нужд другие предметы, например, лыжи для уроков физкультуры. В разных школах списки вещей могут различаться.
Возьмем список вещей (за исключением одежды и обуви) для первоклассника одной из таллиннских школ и посмотрим, в какую сумму можно уложиться, купив все необходимое в разных магазинах.
Какие пособия на школьников дают в разных городах
В каждом самоуправлении родители школьников могут ходатайствовать о пособии. Сумму и нормы получения пособия в разных городах отличаются.
Таллинн
Размер пособия:
для идущего в первый класс ребенка – 320 евро
начиная со второго класса – 75 евро
Заявление на получение школьного пособия можно подать в электронном виде на Таллиннском портале самообслуживания с 13 сентября до 30 ноября.
Ходатайство должно быть подано один раз, в последующие годы выплата производится автоматически, если условия получения пособия по-прежнему выполнены.
Нарва
Размер пособия:
для первоклассника – 150 евро;
Ходатайство можно представить в Департамент социального обеспечения Нарвы (Отдел защиты детства) в период с 12 сентября до 30 ноября в год начала получения начального образования.
для учеников 2–12-х классов – размер пособия зависит от количества ходатайствующих и бюджета;
Для получения пособия родитель представляет в Департамент социального обеспечения Нарвы ходатайство (Отдел здоровья и социального обеспечения) в период с 1 августа по 20 августа.
Кохтла-Ярве
Размер пособия для первоклассника – 100 евро.
Подать ходатайство можно в городскую управу вплоть до 31 октября через портал в разделе э-услуги и бланки, или лично в управе.
Маарду
Размер пособия:
для первоклассника – 150 евро;
для детей, идущих во второй и третий классы, – 50 евро.
Тарту
Размер пособия для детей, идущих в первый, второй и третий класс, – 50 евро.
Подать заявление нужно с 1 по 15 сентября через э-среду ARNO. Пособие выплачивают к 1 октября.
Пярну
Размер пособия для первоклассника – 150 евро.
Подать заявление на пособие можно через систему ARNO в период с начала зачисления ребенка в школу и до 20 декабря. Выплата пособий начинается с 20 сентября.
Сааремаа
Размер пособия для первоклассника – 200 евро.
Подать заявление на получение пособия можно вместе с заявлением о зачислении в одну из школ волости Сааремаа или на месте в волостном отделе по делам образования и молодежи (Таллинна мнт, 10, Курессааре).
Пособие выплачивают в сентябре.
Хийумаа
Размер пособия для первоклассника – 130 евро
Подать заявление нужно до 31 августа в волостную управу Хийумаа. Подробнее по ссылке.
Пособие выплачивают к 15 сентября.
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