Школьные поборы: что должны и не должны оплачивать родители и сколько стоит собрать ребенка в школу

Родителей можно понять: даже если денег на все это нет, но школа говорит „Надо!“, приходится на все эти нужды сдавать и все это ребенку покупать. Иначе тот рискует стать белой вороной в коллективе.

Но действительно ли родители обязаны исполнять все подобные требования учителей? Где проходит граница дозволенных требований? И чем школа по закону должна сама обеспечивать детей?

Детки и бедки

Эти вопросы мучают не только жителей Эстонии. В соседней Латвии аналогичными вопросами обеспокоился омбудсмен, обратившийся к родителям с просьбой рассказать, какие поборы устраивают школы.

Ведь еще 10 лет назад поправками к закону об образовании было четко определено, какие учебные пособия покупают родители, а чем детей обеспечивает школа из средств госбюджета.

Например, оказалось, что пластилин, бумагу для аппликаций, мелки, гуашь, циркуль, продукты для уроков домоводства, рабочие тетради и питьевую воду родители не должны покупать для школьных уроков. И это – еще далеко не весь список того, что латвийские школы не имеют права требовать с родителей.

В Эстонии такого четкого разграничения нет, а фантазии педагогов порой кажутся безграничными.

„У нас в пятом классе учитель рисования попросила детей принести перьевые ручки. Продаются эти ручки не в каждом магазине. Пришлось ехать в специализированный, покупать там ручки – несколько штук и тушь к ним, – говорит Елена. – Купили самый дешевый вариант. Но когда дети пришли на урок, учительница фыркнула. Ей ручки не понравились. Попросила купить другие, дороже. Пришлось ехать заново. В результате и у детей, и у родителей – нервотрепка. Деньги потрачены. А попользовались они этими ручками всего два раза“.