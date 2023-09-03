Каким будет урожай грибов в этом году?

„А вот первые лисички, премордии, я нашел первого июля. И это достаточно поздно. Обычно они появляются уже за неделю до Ивановой ночи. Казалось бы, и грибной сезон, когда пойдут сковородочные грибы, должен был начаться позже, но нет – они выскочили в июле. Причем грибы самые разные, но их мало. Мало млечников, мало подосиновиков, подберезовиков… Млечники – это грибы, которые при срезе выделяют млечный сок: грузди, волнушки, рыжики, горькушки и т.п. Груздей я в этом году еще не видел, но мне говорили, что кто-то уже находил. Лично для меня этот сезон неожиданно и красиво начался – в середине июля я нашел гриб-баран“.

Некоторые грибы в плане червивости, отмечает Тарасов, более стойкие. Это, например, подосиновики. Но и они в этом году в Ида-Вирумаа пострадали.

„Для урожая грибов есть два определяющих фактора: влага и температура. Плюс влияет еще площадь леса, влажность воздуха и т.п. Эстония – не такая уж маленькая страна, погода везде очень разная, леса тоже, поэтому и урожай грибов в разных частях страны разный, – объясняет миколог-любитель. – Немаловажная деталь – это и грибные комарики. Когда пошел первый слой, я находил очень много и белых грибов, и подосиновиков, но они были почти на 100% червивые. Обидно. Маленькие грибочки, с наперсток, а червивые. Наверное, пять десятков грибов точно было, домой привез три. И те оказались червивые! В лесу, видимо, не рассмотрел“.

„Грибов, честно говоря, не очень много, – признает Тарасов. – Лисичек навалом, а с остальными сейчас, вероятно, наступит определенная пауза. Сезон белых грибов практически завершился. Я нашел два белых сегодня: один – насквозь червивый, второй нормальный. Но это такие, опоздавшие грибы . Вообще, первые белые грибы я нашел 12 июля. И это были не просто „разведчики“, единичные экземпляры, это было что-то вроде слоя. Белые грибы растут слоями. Обычно первый слой, ранний, называют колосовиками по старинке – когда колосится рожь, вырастают эти грибы“.

Любители походов за грибами сейчас активно делятся в социальных сетях своими успехами. Кто-то за час по дороге Кехра-Аэгвийду собрал целое ведро белых, другие хвастаются полными корзинами лисичек, набранных в ближайшем к дому деревенском лесу.

Осторожно: медведи

Что будет дальше, отмечает Анатолий Тарасов, зависит от небесной канцелярии, но уже сейчас на сковородку грибов найти можно.

„Есть теория температурно-влажностной провокации, согласно которой, когда погода ровная, тепло, сыро, она не очень хорошо влияет на продуктивность грибницы. Говорят, что для грибницы нужен стресс. То есть сначала период тепла, потом резко холодный дождь, и тогда грибница начинает активную деятельность. Теория спорная, но, как ни крути, грибам нужна влага“, – констатирует миколог-любитель.

Он напоминает, что в лесу надо следить не только за грибами, но и за тем, что происходит вокруг.

„В Ида-Вирумаа стало много медведей, особенно в районе Принаровья. Каждый год я с ними сталкиваюсь. Приобрел даже специально колокольчик для отпугивания, – делится Тарасов. – Был случай в позапрошлом году: мы с женой пошли в лес, взяли свистки. Жена как свистнула, из кустов вылетела медведица и побежала на меня! Я встал как вкопанный, думал, что все. И тут увидел, как позади медведицы два медвежонка быстро стали карабкаться наверх по осине. Вдруг медведица по какой-то причине в двух метрах от меня развернулась и рыча убежала назад. Я и раньше видел там медведей, но видел их на расстоянии. А вот так вблизи – впервые. Так что по лесу надо ходить и шуметь, быть внимательным и осторожным“.

На вопрос, где искать грибы, Анатолий Тарасов отвечает неоднозначно: бывают намоленные места, где и грузди были, и другие грибы, потом приезжаешь, смотришь, а там пеньки одни.

„Конечно, есть свои грибные места, о которых грибники не расскажут даже под угрозой расстрела, – смеется миколог-любитель. – Расскажешь кому-то – уже можно не ехать. Но новые места надо для себя открывать, это всегда интересно. Там можно найти новые, редкие грибы“.

Не знаете гриб – не берите

Природовед Олег Цымбаревич говорит, что в окрестностях Таллинна находит сейчас много грибов. И если говорить о червивости, то она не отличается от средней, которая бывает год от года.