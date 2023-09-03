Каким будет урожай грибов в этом году?(13)
Лето в этом году выдалось непонятное: сначала засуха, потом – затяжные дожди. Но грибники уже ходят в леса и возвращаются оттуда не с пустыми руками. О том, какой урожай грибов ожидать в этом году и какие виды встречаются сегодня чаще, „МК-Эстония“ спросила у природоведов и опытных любителей тихой охоты.
Любители походов за грибами сейчас активно делятся в социальных сетях своими успехами. Кто-то за час по дороге Кехра-Аэгвийду собрал целое ведро белых, другие хвастаются полными корзинами лисичек, набранных в ближайшем к дому деревенском лесу.
Одни интересуются грибными местами, другие – качеством собранного урожая. По обсуждениям вывод можно сделать такой: в зависимости от места ситуация заметно различается.
Белых много, но они червивые
Миколог-любитель Анатолий Тарасов из Ида-Вирумаа рассказывает, что специально перед разговором с „МК-Эстонией“ проехал по знакомым грибным местам.
„Грибов, честно говоря, не очень много, – признает Тарасов. – Лисичек навалом, а с остальными сейчас, вероятно, наступит определенная пауза. Сезон белых грибов практически завершился. Я нашел два белых сегодня: один – насквозь червивый, второй нормальный. Но это такие, опоздавшие грибы. Вообще, первые белые грибы я нашел 12 июля. И это были не просто „разведчики“, единичные экземпляры, это было что-то вроде слоя. Белые грибы растут слоями. Обычно первый слой, ранний, называют колосовиками по старинке – когда колосится рожь, вырастают эти грибы“.
Когда будет следующий слой, по словам Анатолия Тарасова, предсказать трудно.
„Для урожая грибов есть два определяющих фактора: влага и температура. Плюс влияет еще площадь леса, влажность воздуха и т.п. Эстония – не такая уж маленькая страна, погода везде очень разная, леса тоже, поэтому и урожай грибов в разных частях страны разный, – объясняет миколог-любитель. – Немаловажная деталь – это и грибные комарики. Когда пошел первый слой, я находил очень много и белых грибов, и подосиновиков, но они были почти на 100% червивые. Обидно. Маленькие грибочки, с наперсток, а червивые. Наверное, пять десятков грибов точно было, домой привез три. И те оказались червивые! В лесу, видимо, не рассмотрел“.
Некоторые грибы в плане червивости, отмечает Тарасов, более стойкие. Это, например, подосиновики. Но и они в этом году в Ида-Вирумаа пострадали.
„А вот первые лисички, премордии, я нашел первого июля. И это достаточно поздно. Обычно они появляются уже за неделю до Ивановой ночи. Казалось бы, и грибной сезон, когда пойдут сковородочные грибы, должен был начаться позже, но нет – они выскочили в июле. Причем грибы самые разные, но их мало. Мало млечников, мало подосиновиков, подберезовиков… Млечники – это грибы, которые при срезе выделяют млечный сок: грузди, волнушки, рыжики, горькушки и т.п. Груздей я в этом году еще не видел, но мне говорили, что кто-то уже находил. Лично для меня этот сезон неожиданно и красиво начался – в середине июля я нашел гриб-баран“.
Осторожно: медведи
Что будет дальше, отмечает Анатолий Тарасов, зависит от небесной канцелярии, но уже сейчас на сковородку грибов найти можно.
„Есть теория температурно-влажностной провокации, согласно которой, когда погода ровная, тепло, сыро, она не очень хорошо влияет на продуктивность грибницы. Говорят, что для грибницы нужен стресс. То есть сначала период тепла, потом резко холодный дождь, и тогда грибница начинает активную деятельность. Теория спорная, но, как ни крути, грибам нужна влага“, – констатирует миколог-любитель.
Он напоминает, что в лесу надо следить не только за грибами, но и за тем, что происходит вокруг.
„В Ида-Вирумаа стало много медведей, особенно в районе Принаровья. Каждый год я с ними сталкиваюсь. Приобрел даже специально колокольчик для отпугивания, – делится Тарасов. – Был случай в позапрошлом году: мы с женой пошли в лес, взяли свистки. Жена как свистнула, из кустов вылетела медведица и побежала на меня! Я встал как вкопанный, думал, что все. И тут увидел, как позади медведицы два медвежонка быстро стали карабкаться наверх по осине. Вдруг медведица по какой-то причине в двух метрах от меня развернулась и рыча убежала назад. Я и раньше видел там медведей, но видел их на расстоянии. А вот так вблизи – впервые. Так что по лесу надо ходить и шуметь, быть внимательным и осторожным“.
На вопрос, где искать грибы, Анатолий Тарасов отвечает неоднозначно: бывают намоленные места, где и грузди были, и другие грибы, потом приезжаешь, смотришь, а там пеньки одни.
„Конечно, есть свои грибные места, о которых грибники не расскажут даже под угрозой расстрела, – смеется миколог-любитель. – Расскажешь кому-то – уже можно не ехать. Но новые места надо для себя открывать, это всегда интересно. Там можно найти новые, редкие грибы“.
Не знаете гриб – не берите
Природовед Олег Цымбаревич говорит, что в окрестностях Таллинна находит сейчас много грибов. И если говорить о червивости, то она не отличается от средней, которая бывает год от года.
„Июнь был засушливый, и многие даже не рассчитывали, что у нас будут грибы. Но прошло немного времени, прошли дожди, и грибов появилось много. Интересно, что появились они одновременно всех видов: и те, которые считаются ранними, и те, что считаются осенними. Сейчас можно встретить их все, – отмечает Цымбаревич. – Например, можно найти маслята, которые обычно бывают в июне-июле. Появляются боровики. Грузди, колпаки, которые обычно мы видим ближе к осени, в лесу уже встречаются“.
Любитель природы напоминает главное правило грибника: если вы не знаете гриб или сомневаетесь, брать его не надо.
„Каждый гриб любит свое место, свое дерево. Поэтому в разных местах можно найти разные грибы. Вокруг Таллинна предостаточно мест, куда можно поехать за грибами и вернуться с полными корзинами. Я, например, в Харкуский лес люблю ходить, и мне тут достаточно всего. И боровики сейчас вылезли, и колпаки, и маслят я уже насобирал, и много других грибов. Например, гриб-колпак знают не все. Это вкуснейший гриб, универсальный, можно его жарить, мариновать, солить – на любой вкус. Сейчас их много. Но если вы с этим грибом не знакомы – не берите“, – повторяет Олег Цымбаревич.
Он замечает, что существуют грибы-двойники, которые похожи на обычные съедобные, но на самом деле ядовиты.
„Самый опасный гриб похож на зеленую сыроежку – это бледная поганка. Она может выглядеть по-разному в зависимости от количества дождей, который прошли, и места, где этот гриб растет. Но его надо знать, – говорит Цымбаревич. – Второй гриб – белый мухомор. Он вонючий, вряд ли вы захотите положить его в корзинку, но его надо знать, он очень ядовитый. Еще у нас есть грибы паутинники. Их много разных видов, большинство вполне съедобные, но паутинник красивейший очень опасен. Волоконницу тоже нужно обходить стороной. Это четыре самых ядовитых гриба в наших лесах. Стоит их изучить заранее и запомнить, что брать такие нельзя“.
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