Лесная аптечка: какие травы сейчас можно собирать и как на них заработать?(1)
В наш век развитых технологий, в т.ч. медицинских, цивилизованный человек уже привык покупать все лечебные препараты в аптеке в виде таблеток, порошков, сиропов, суспензий и т.д. И не многие задумываются, какой ценной целительной силой обладают некоторые травы, которые растут у нас практически под ногами. А между тем сейчас самое время запастись такими волшебными лекарственными средствами. „МК-Эстония“ выяснила, как правильно их собирать, хранить и использовать.
Собрать себе травяную аптечку на самом деле не так просто. Нужно уметь отличить „правильную“ травинку от потенциально опасной, ведь такие тоже встречаются. А потом и хранить бережно собранные травинки тоже надо с умом – не всегда достаточно просто подвесить пучок где-то в бане.
О том, как же правильно запастись и пользоваться травяной аптечкой, „МК-Эстония“ узнала у специалистов.
Таволга и тысячелистник
„В прежние времена у школьников и студентов была прямо-таки обязанность собирать лечебные травы и продавать аптекам. Но сейчас такая деятельность запрещена. Чтобы упаковывать травы или делать из них травяные смеси и продавать, нужно разрешение, которое выдает Департамент лекарственных средств“, – объясняет Айн Раал, профессор фармакогнозии Института фармации Тартуского университета.
Но собирать травы для собственного пользования и делиться с близкими никто не запрещает.
„К сожалению, по всей Эстонии уже слишком поздно собирать соцветия липы. Зато местами можно набрать цветов таволги в качестве отличного средства для облегчения простуды. Тысячелистник уже тоже созрел. Почему бы не подобрать смесь листьев и цветов иван-чая, обладающего противовоспалительным и противоотечным действием?“ – говорит Айн Раал.
Хотя фантастические легенды, связанные с иван-чаем, по его словам, не стоит принимать на веру.
„Зверобой тоже созрел, но не стоит с его помощью в домашних условия бороться с депрессией. Валериану рекомендуется собирать осенью, но и сейчас она уже цветет и хорошо узнаваема. Почему бы не подобрать против кашля подорожник или чабрец? А также от кашля великолепно помогает и исландский мох. Для поддержания работы почек могут понадобиться и березовые листья. Возможно, вам удастся собрать и противовоспалительную, и регулирующую пищеварение душистую ромашку, а ее „собрат“ ромашка аптечная может обнаружиться даже в вашем саду. Этот перечень растений можно продолжить, но в первую очередь обязательно посмотрите на то, что растет в саду: ромашку, перечную мяту, душицу, тимьян, котовник и т.д. Важно: собирать их надо в начале цветения“, – обращает внимание специалист.
В правильное время и погоду
При сборе лекарственных трав важное значение имеет и место сбора, и время суток, и погода.
„Начинать сбор надо в сухую погоду часов в 9-10 утра. Если собирать влажные травы, при засушивании они могут почернеть и потерять свои свойства. Затем надо следить, чтобы растение было нормального цвета, целое и без повреждений. Собирая травы рядом с шоссе, надо избегать пыльной местности. В городе можно собирать растения там, где поблизости нет дорог, ведущих в гору: в таких местах машины производят больше выхлопных газов“, – говорит профессор.
По его словам, свинец в почве в настоящее время уже не представляет проблемы – даже в городе при сборе липовых соцветий.
Важно хорошо высушить
Условие успешного хранения лечебных трав – надлежащая сушка. Признак сухого лекарственного растения – его ломкость при легком изгибе, а не сгибание.
„Я бы порекомендовал высушенные лекарственные растения поместить в стеклянную банку с крышкой, а затем в темный шкаф в помещении, где нет чрезмерно высокой температуры и влаги. Кухня может оказаться не самым подходящим помещением для этого“, – говорит Айн Раал.
Хранятся до 2 лет
Владелец хутора Energiatalu Айвар Сийм также подчеркивает, что утренние часы лучше всего подходят для сбора лекарственных трав.
„В это время растения содержат больше всего питательных веществ и эфирных масел“, – говорит Сийм.
Он объясняет: лучше всего сушить растения, разложив их на ровной поверхности, например, на сетке или сушильной решетке в тенистом, хорошо проветриваемом месте при температуре 30-35 градусов.
„Можно связать растения в небольшие букеты и повесить их в теплое и тенистое место, где хорошо циркулирует воздух“, – добавляет Айвар.
Перед тем, как убирать растения на хранение, следует убедиться, что они полностью высохли.
„Высушенные должным образом лекарственные растения поместите в сухие, герметично закрывающиеся банки или стеклянную посуду. Избегайте солнечного света и влаги. Храните разные лекарственные растения в отдельных сосудах, чтобы избежать смешивания запахов и вкусов. На этикетке каждой посуды укажите название лекарственного растения и даты, когда они были собраны и высушены. Это поможет вам следить за их сохранностью и всегда выбирать более свежие растения перед применением более старых. Периодически проверяйте условия хранения, чтобы убедиться, что растения по-прежнему в хорошем состоянии. Лекарственные травы в основном сохраняются до 2 лет“, – рассказывает Айвар Сийм.
Он предупреждает: у лечебных трав могут быть и побочные действия, и противопоказания. Перед употреблением нового травяного препарата желательно проконсультироваться с врачом или аптекарем.
С хутора в магазин
В Эстонии разрешение на продажу лечебных трав или изделий из них есть у нескольких хуторов, на которых такие травы выращивают и обрабатывают. Их продукцию можно увидеть и в аптеках, и в продуктовых магазинах. Она заслуживает доверия. А вот на рынке покупать лечебные травы не стоит – под видом одного вам могут всучить совершенно другое.
„На некоторых хуторах выращивают как лечебные, так и пряно-вкусовые растения. Часть растений относятся и к тем, и к другим. Всего в Эстонии 11 хуторов с лечебными растениями. Из них наиболее крупные – Kubja ürditalu, Energiatalu и Loodustoode. Хуторам можно предложить свою продукцию, но надо учитывать, что такими мелкими количествами, как сотни грамм или несколько килограмм, они обычно не занимаются“, – говорит профессор фармакогнозии Айн Раал.
Что можно продавать?
На просторах интернета то тут, то там попадаются объявления о продаже перечной мяты, иван-чая и некоторых других, считающихся в народе лечебными трав. Например, на okidoki горшочек с рассадой мяты продают за 2 евро, а пакетик ферментированного иван-чая стоит 9 евро.
На самом деле эти травы не входят в список лекарственных трав, а относятся к категории пищи или пищевых добавок, а значит – вполне могут быть в свободной продаже, в том числе из рук в руки. Но продавец такого товара должен следовать следующим требованиям.
„Информация о продуктах питания или пищевых добавках, предоставляемая потребителю, регулируется на основе единых принципов как в Эстонии, так и во всем ЕС. Установлены требования к маркировке упаковки, а также требования к рекламе и предоставлению информации. Общие требования таковы: информация не должна придавать какой-либо пище свойства, способствующие предотвращению, лечению или облегчению заболеваний человека. В информации нельзя приводить лечебные или медицинские утверждения. Также нельзя допускать упоминания о народной медицине, в т.ч. лекарственных растениях“, – объясняет руководитель отдела питания Департамента сельского хозяйства и продовольствия Светлана Янковенко. Она добавляет, что в то же время на пищевых продуктах не запрещено описывать их полезные питательные свойства. Например: в пище много клетчатки, пища богата витамином С или пища малокалорийна и т.д. Можно описывать связи между пищей и здоровьем, важность питательных веществ для роста, развития и функций организма и т.д. Например, сушеные сливы способствуют нормальной функции кишечника, витамин D способствует работе иммунной системы и т.д.
Давать такую информацию не-обязательно. Но если продавец хочет ее предоставить потребителю, в т.ч. в рекламе товара в при продаже в интернете, то это можно сделать только с учетом установленных требований, чтобы не вводить покупателя в заблуждение.
„Важно знать, что допустимы утверждения, подтвержденные общеизвестными научными фактами о полезности продукта или его физиологическое воздействия. Доказательства утверждений оценивает Департамент европейской продовольственной безопасности (EFSA).
Разрешенные и недопустимые утверждения можно найти и в Регистре утверждений в отношении здоровья ЕС на английском языке на сайте Европейской комиссии.
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