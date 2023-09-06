Лесная аптечка: какие травы сейчас можно собирать и как на них заработать?

„Зверобой тоже созрел, но не стоит с его помощью в домашних условия бороться с депрессией. Валериану рекомендуется собирать осенью, но и сейчас она уже цветет и хорошо узнаваема. Почему бы не подобрать против кашля подорожник или чабрец? А также от кашля великолепно помогает и исландский мох. Для поддержания работы почек могут понадобиться и березовые листья. Возможно, вам удастся собрать и противовоспалительную, и регулирующую пищеварение душистую ромашку, а ее „собрат“ ромашка аптечная может обнаружиться даже в вашем саду. Этот перечень растений можно продолжить, но в первую очередь обязательно посмотрите на то, что растет в саду: ромашку, перечную мяту, душицу, тимьян, котовник и т.д. Важно: собирать их надо в начале цветения“, – обращает внимание специалист.

Хотя фантастические легенды, связанные с иван-чаем, по его словам, не стоит принимать на веру.

„К сожалению, по всей Эстонии уже слишком поздно собирать соцветия липы. Зато местами можно набрать цветов таволги в качестве отличного средства для облегчения простуды. Тысячелистник уже тоже созрел. Почему бы не подобрать смесь листьев и цветов иван-чая, обладающего противовоспалительным и противоотечным действием?“ – говорит Айн Раал.

Но собирать травы для собственного пользования и делиться с близкими никто не запрещает.

„В прежние времена у школьников и студентов была прямо-таки обязанность собирать лечебные травы и продавать аптекам. Но сейчас такая деятельность запрещена. Чтобы упаковывать травы или делать из них травяные смеси и продавать, нужно разрешение, которое выдает Департамент лекарственных средств“, – объясняет Айн Раал, профессор фармакогнозии Института фармации Тартуского университета.

О том, как же правильно запастись и пользоваться травяной аптечкой, „МК-Эстония“ узнала у специалистов.

Собрать себе травяную аптечку на самом деле не так просто. Нужно уметь отличить „правильную“ травинку от потенциально опасной, ведь такие тоже встречаются. А потом и хранить бережно собранные травинки тоже надо с умом – не всегда достаточно просто подвесить пучок где-то в бане.

„Высушенные должным образом лекарственные растения поместите в сухие, герметично закрывающиеся банки или стеклянную посуду. Избегайте солнечного света и влаги. Храните разные лекарственные растения в отдельных сосудах, чтобы избежать смешивания запахов и вкусов. На этикетке каждой посуды укажите название лекарственного растения и даты, когда они были собраны и высушены. Это поможет вам следить за их сохранностью и всегда выбирать более свежие растения перед применением более старых. Периодически проверяйте условия хранения, чтобы убедиться, что растения по-прежнему в хорошем состоянии. Лекарственные травы в основном сохраняются до 2 лет“, – рассказывает Айвар Сийм.

Перед тем, как убирать растения на хранение, следует убедиться, что они полностью высохли.

„Можно связать растения в небольшие букеты и повесить их в теплое и тенистое место, где хорошо циркулирует воздух“, – добавляет Айвар.

Он объясняет: лучше всего сушить растения, разложив их на ровной поверхности, например, на сетке или сушильной решетке в тенистом, хорошо проветриваемом месте при температуре 30-35 градусов.

„В это время растения содержат больше всего питательных веществ и эфирных масел“, – говорит Сийм.

Владелец хутора Energiatalu Айвар Сийм также подчеркивает, что утренние часы лучше всего подходят для сбора лекарственных трав.

„Я бы порекомендовал высушенные лекарственные растения поместить в стеклянную банку с крышкой, а затем в темный шкаф в помещении, где нет чрезмерно высокой температуры и влаги. Кухня может оказаться не самым подходящим помещением для этого“, – говорит Айн Раал.

Условие успешного хранения лечебных трав – надлежащая сушка. Признак сухого лекарственного растения – его ломкость при легком изгибе, а не сгибание.

По его словам, свинец в почве в настоящее время уже не представляет проблемы – даже в городе при сборе липовых соцветий.

„Начинать сбор надо в сухую погоду часов в 9-10 утра. Если собирать влажные травы, при засушивании они могут почернеть и потерять свои свойства. Затем надо следить, чтобы растение было нормального цвета, целое и без повреждений. Собирая травы рядом с шоссе, надо избегать пыльной местности. В городе можно собирать растения там, где поблизости нет дорог, ведущих в гору: в таких местах машины производят больше выхлопных газов“, – говорит профессор.

При сборе лекарственных трав важное значение имеет и место сбора, и время суток, и погода.

Он предупреждает: у лечебных трав могут быть и побочные действия, и противопоказания. Перед употреблением нового травяного препарата желательно проконсультироваться с врачом или аптекарем.

С хутора в магазин

В Эстонии разрешение на продажу лечебных трав или изделий из них есть у нескольких хуторов, на которых такие травы выращивают и обрабатывают. Их продукцию можно увидеть и в аптеках, и в продуктовых магазинах. Она заслуживает доверия. А вот на рынке покупать лечебные травы не стоит – под видом одного вам могут всучить совершенно другое.

„На некоторых хуторах выращивают как лечебные, так и пряно-вкусовые растения. Часть растений относятся и к тем, и к другим. Всего в Эстонии 11 хуторов с лечебными растениями. Из них наиболее крупные – Kubja ürditalu, Energiatalu и Loodustoode. Хуторам можно предложить свою продукцию, но надо учитывать, что такими мелкими количествами, как сотни грамм или несколько килограмм, они обычно не занимаются“, – говорит профессор фармакогнозии Айн Раал.

Многие лечебные травы на самом деле относятся к еде Лийс Прий, руководитель отдела надзора Департамента лекарственных средств Обращение и продажу лекарственных растений в виде сырья регулирует Постановление министра социальных дел No 58 от 13.04.2005 „Об условиях и порядке обращения с лекарственным сырьем, условиях маркировки упаковки и перечне растений“. Лекарственным сырьем считается сушеная или свежая целая или измельченная часть растения (листья, цветки, корень и т.п.) в необработанном виде. На сайте Департамента лекарственных средств опубликован список лекарственных растений, которые можно продавать только в аптеке. Чаи и чайные смеси, изготовленные из таких растений, производят в Эстонии предприятия, которым Департамент лекарственных средств выдал лицензию на оборот таких растений. При желании производить и реализовывать лекарственное сырье или смеси из него, следует подать в Департамент лекарственных средств ходатайство о выдаче лицензии на производство. Для этого у FIE или у компетентного лица предприятия, желающего получить разрешение, должно быть образование врача, провизора, биолога, фармацевта, агронома или специалиста по садоводству, а также опыт работы не менее года на предприятии, занимающемся обработкой лекарственных растений, в аптеке или в соответствующем учебном или научном учреждении. Кроме того, необходимо заранее создать подходящие условия для производства лекарственной продукции. Департамент лекарственных средств проверяет условия до выдачи лицензии, а в дальнейшем – на основании рисков. Произведенные лекарственные средства можно продавать напрямую аптекам или оптовым продавцам лекарств, которые снабжают аптеки. Розничная торговля лекарственными травами в других местах, кроме аптеки, запрещена. В Эстонии имеют лицензию на производство травяных лекарств четыре предприятия: OÜ EluJõud

OÜ Kubja Ürt

MK Loodusravi OÜ

RaivoKütiettevõteLoodusravi Проверить наличие лицензии у продавца можно также на сайте Департамента лекарственных средств. Лекарственные травы, которые не входят в список Департамента лекарственных средств (например, пряные травы, перечная мята, ромашка, тимьян и т.д.), хотя в народе их также могут называть лекарственными растениями, продают в качестве продуктов питания и находятся под надзором Департамента сельского хозяйства и продовольствия. В регистре лицензий Департамента лекарственных средств их нет. Обращаем внимание на то, что пище нельзя приписывать лечебные свойства, даже если для ее приготовления использовали растения, которые в народе называют лекарственными.

Что можно продавать?

На просторах интернета то тут, то там попадаются объявления о продаже перечной мяты, иван-чая и некоторых других, считающихся в народе лечебными трав. Например, на okidoki горшочек с рассадой мяты продают за 2 евро, а пакетик ферментированного иван-чая стоит 9 евро.

На самом деле эти травы не входят в список лекарственных трав, а относятся к категории пищи или пищевых добавок, а значит – вполне могут быть в свободной продаже, в том числе из рук в руки. Но продавец такого товара должен следовать следующим требованиям.

„Информация о продуктах питания или пищевых добавках, предоставляемая потребителю, регулируется на основе единых принципов как в Эстонии, так и во всем ЕС. Установлены требования к маркировке упаковки, а также требования к рекламе и предоставлению информации. Общие требования таковы: информация не должна придавать какой-либо пище свойства, способствующие предотвращению, лечению или облегчению заболеваний человека. В информации нельзя приводить лечебные или медицинские утверждения. Также нельзя допускать упоминания о народной медицине, в т.ч. лекарственных растениях“, – объясняет руководитель отдела питания Департамента сельского хозяйства и продовольствия Светлана Янковенко. Она добавляет, что в то же время на пищевых продуктах не запрещено описывать их полезные питательные свойства. Например: в пище много клетчатки, пища богата витамином С или пища малокалорийна и т.д. Можно описывать связи между пищей и здоровьем, важность питательных веществ для роста, развития и функций организма и т.д. Например, сушеные сливы способствуют нормальной функции кишечника, витамин D способствует работе иммунной системы и т.д.

Давать такую информацию не­-обязательно. Но если продавец хочет ее предоставить потребителю, в т.ч. в рекламе товара в при продаже в интернете, то это можно сделать только с учетом установленных требований, чтобы не вводить покупателя в заблуждение.

„Важно знать, что допустимы утверждения, подтвержденные общеизвестными научными фактами о полезности продукта или его физиологическое воздействия. Доказательства утверждений оценивает Департамент европейской продовольственной безопасности (EFSA).

Разрешенные и недопустимые утверждения можно найти и в Регистре утверждений в отношении здоровья ЕС на английском языке на сайте Европейской комиссии.

Лечебные свойства трав В августе владелец хутора Energiatalu Айвар Сийм советует собирать следующие лечебные травы. Большинство из них можно продавать, т.к. они не относятся к лекарственным растениям. Календула (Calendulaofficinalis). Она обладает сильным противовоспалительным действием, способствующим смягчению различных состояний, таких как кожные воспаления, воспаление слизистой оболочки рта и воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта. Какую часть растения использовать: цветки. Перечная мята (Menthapiperita) славится своим освежающим вкусом и запахом. Она способствует пищеварению, помогает при вздутии живота, расстройстве пищеварения, тошноте, изжоге и судорогах. Перечная мята оказывает расслабляющее действие, которое помогает облегчить головную боль и мигрень. Употребление чая из перечной мяты успокаивает и помогает снять стресс и тревогу, напряжение. Какую часть растения использовать: листья. Тысячелистник (Achilleamillefolium) – это растение, которое в традиционной народной медицине использовалось для облегчения ряда проблем со здоровьем. Оно применяется при проблемах с пищеварением. Также может применяться в случае недомоганий, связанных с менструальным циклом у женщин, таких как боль или нерегулярная менструация. Какую часть растения использовать: соцветия или верхушечную часть длиной около 15 см Ягоды шиповника (Rosa canina) очень богаты витамином С, и из них можно приготовить чай или сироп. Какую часть растения использовать: ягоды. Мальва лесная (Malvasylvestris) – это растение с нежными фиолетовыми цветами и листьями в форме сердца. Это растение обладает рядом полезных свойств, в том числе противовоспалительными, успокаивающими и способствующими выделению слизи. Поэтому мальву можно использовать, например, для облегчения боли в горле и кашля, а также для укрепления голосовых связок и успокоения пищеварительной системы. Какую часть растения использовать: цветки и листья. Полынь (Artemisia absinthium) известна своими способствующими пищеварению свойствами и часто используется для облегчения проблем с пищеварением. Какую часть растения использовать: верхушечную часть длиной около 15 см. Зверобой (Hypericumperforatum) известен как натуральный антидепрессант. Его цветки и листья можно использовать в качестве чая. Какую часть растения использовать: листья и цветки длиной около 15 см.

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