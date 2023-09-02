ФОТО | Пытаясь помочь пожилой женщине, полицейские обнаружили в соседней квартире теплицу с коноплей

В среду в обед Спасательный департамент получил сообщение, что в одной из квартир в центре Таллинна пожилой женщине требуется срочная помощь. На вызов приехали спасатели, но поскольку дверь квартиры была заперта, а ключ был вставлен в замочную скважину изнутри, спасатели решили проникнуть в квартиру через окно. Что они и сделали, но по ошибке попали в соседнюю квартиру.

„Стало большим сюрпризом, когда вместо пожилой женщины спасателей обнаружили две теплицы, в которых выращивали коноплю“, — пишет в сообщении Северная префектура.

Вызванный на место полицейский патруль арестовал 38-летнего садовника-любителя, который занимался выращиванием конопли. Открыто производство о незаконном выращивании конопли.

„Пожилую женщину удалось спасти, и мы надеемся, что в будущем соседям садовника-любителя больше не придется терпеть сильный запах конопли в многоквартирном доме“, — говорится в сообщении.

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