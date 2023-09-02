Эксперт: жителей Эстонии захлестнуло увлечение мотоциклами. Как выбрать первый мотоцикл?

Руководитель Velt Motocenter Велт рекомендует при выборе своего первого мотоцикла задуматься о том, для чего вам нужен мотоцикл. „Самое главное – решить, будет ли машина больше ездить по городу, по шоссе или бездорожью. Например, для езды по городу лучше всего подходит модель nakedbike , но в более длительных поездках мотоцикл без переднего обтекателя и ветрового стекла может доставить хлопот из-за ветра. А для туристических поездок подходит уже упомянутый эндуро“, – сказал Велт.

Также есть интерес к городским мотоциклам, т. е. моделям nakedbike и cruiser, которые предназначены для езды по асфальту. Например, модельный ряд CFMOTO CL-X 700, а также Aprilia Tuono 125, 660 и 1100. Кроме того, есть интерес и к скутерам и мопедам.

„Хотя люди интересуются практически всеми видами мототехники, наиболее популярными в качестве первого мотоцикла являются туристические эндуро, а также обычные Beta и Sherco. Туристические эндуро, или по-другому туристические мотоциклы, представляют собой универсальные машины, на которых можно преодолевать большие расстояния, как по шоссе, так и по гравийным или лесным дорогам. Кроме того, у них более удобная для обычного водителя вертикальная посадка“, – пояснил Велт. Например, самыми популярными моделями являются Aprilia Tuareg 660, MotoGuzzi V85 и CFMOTO MT650 и 800.

По словам Ханно Велта, бывшего мотогонщика и основателя Velt Motocenter, который занимается продажей мототехники, интерес к покупке новых мотоциклов очень большой, что подтверждает, что езда на мотоциклах или скутерах становится всё более популярной в Эстонии.

По данным Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей Эстонии, в прошлом году было куплено на 45% больше мотоциклов, чем в 2021 году, – всего 795 мотоциклов. Кроме того, по данным Департамента транспорта, количество обладателей водительского удостоверения категории „А“ увеличивается с каждым годом. В прошлом году водительское удостоверение для управления мотоциклом получили 2844 человека.

Затем следует обратить внимание на посадку водителя. „Например, вы хотите ехать с прямой спиной или опираться на руки в стиле superbike . Ехать однозначно удобнее, если руль мотоцикла выше“, – посоветовал Велт. Помимо посадки, стоит обратить внимание на высоту седла, чтобы мотоциклисту не приходилось стоять на цыпочках на светофоре.

Когда предполагаемая цель использования мотоцикла и стиль вождения определены, в игру вступает характер двигателя. „Макси-скутеры классные, потому что у них нет передач. На них удобнее ездить в городе. Тем, кто много ездит по шоссе, стоит выбирать модели с передним обтекателем и ветровым стеклом, чтобы ветер не вызывал сильной усталости“, – пояснил директор Velt Motocenter.

Он также посоветовал учитывать массу. „Слишком тяжёлый мотоцикл может быть обузой в городе. Транспортное средство должно быть пропорциональным в соответствии с водителем. Масса – очень важный фактор“, – добавил Ханно Велт.

Системы помощи водителю, такие как ABS и система контроля тяги, сегодня распространены и должны входить в стандартное оборудование для мотоцикла, но вы должны убедиться, что они есть в наличии при покупке подержанного мотоцикла. „Чтобы быть полностью уверенным в покупке, обязательно стоит сделать пробную поездку. Конечно, для этого нужно иметь водительское удостоверение соответствующей категории и внести уплатить собственной ответственности страхования каско“, – пояснил Велт.

За хороший мотоцикл следует выложить минимум 4000 евро

По словам директора Velt Motocenter, за хороший мотоцикл придётся заплатить не менее 4000 евро. Например, за CFMOTO NK300 или Aprilia RX125. В случае с более дорогими моделями цена достигает нескольких десятков тысяч евро, из-за чего для покупки всё чаще используют дополнительное финансирование.