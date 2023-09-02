Эксперт: жителей Эстонии захлестнуло увлечение мотоциклами. Как выбрать первый мотоцикл?(2)
Мотоциклы становятся популярными, как никогда раньше, и число мотоциклистов растёт тоже. Эксперты дают советы, на что обратить внимание при выборе своего первого мотоцикла и какие модели самые популярные.
По данным Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей Эстонии, в прошлом году было куплено на 45% больше мотоциклов, чем в 2021 году, – всего 795 мотоциклов. Кроме того, по данным Департамента транспорта, количество обладателей водительского удостоверения категории „А“ увеличивается с каждым годом. В прошлом году водительское удостоверение для управления мотоциклом получили 2844 человека.
По словам Ханно Велта, бывшего мотогонщика и основателя Velt Motocenter, который занимается продажей мототехники, интерес к покупке новых мотоциклов очень большой, что подтверждает, что езда на мотоциклах или скутерах становится всё более популярной в Эстонии.
„Хотя люди интересуются практически всеми видами мототехники, наиболее популярными в качестве первого мотоцикла являются туристические эндуро, а также обычные Beta и Sherco. Туристические эндуро, или по-другому туристические мотоциклы, представляют собой универсальные машины, на которых можно преодолевать большие расстояния, как по шоссе, так и по гравийным или лесным дорогам. Кроме того, у них более удобная для обычного водителя вертикальная посадка“, – пояснил Велт. Например, самыми популярными моделями являются Aprilia Tuareg 660, MotoGuzzi V85 и CFMOTO MT650 и 800.
Также есть интерес к городским мотоциклам, т. е. моделям nakedbike и cruiser, которые предназначены для езды по асфальту. Например, модельный ряд CFMOTO CL-X 700, а также Aprilia Tuono 125, 660 и 1100. Кроме того, есть интерес и к скутерам и мопедам.
Выбирайте мотоцикл исходя из цели его использования
Руководитель Velt Motocenter Велт рекомендует при выборе своего первого мотоцикла задуматься о том, для чего вам нужен мотоцикл. „Самое главное – решить, будет ли машина больше ездить по городу, по шоссе или бездорожью. Например, для езды по городу лучше всего подходит модель nakedbike , но в более длительных поездках мотоцикл без переднего обтекателя и ветрового стекла может доставить хлопот из-за ветра. А для туристических поездок подходит уже упомянутый эндуро“, – сказал Велт.
Затем следует обратить внимание на посадку водителя. „Например, вы хотите ехать с прямой спиной или опираться на руки в стиле superbike . Ехать однозначно удобнее, если руль мотоцикла выше“, – посоветовал Велт. Помимо посадки, стоит обратить внимание на высоту седла, чтобы мотоциклисту не приходилось стоять на цыпочках на светофоре.
Когда предполагаемая цель использования мотоцикла и стиль вождения определены, в игру вступает характер двигателя. „Макси-скутеры классные, потому что у них нет передач. На них удобнее ездить в городе. Тем, кто много ездит по шоссе, стоит выбирать модели с передним обтекателем и ветровым стеклом, чтобы ветер не вызывал сильной усталости“, – пояснил директор Velt Motocenter.
Он также посоветовал учитывать массу. „Слишком тяжёлый мотоцикл может быть обузой в городе. Транспортное средство должно быть пропорциональным в соответствии с водителем. Масса – очень важный фактор“, – добавил Ханно Велт.
Системы помощи водителю, такие как ABS и система контроля тяги, сегодня распространены и должны входить в стандартное оборудование для мотоцикла, но вы должны убедиться, что они есть в наличии при покупке подержанного мотоцикла. „Чтобы быть полностью уверенным в покупке, обязательно стоит сделать пробную поездку. Конечно, для этого нужно иметь водительское удостоверение соответствующей категории и внести уплатить собственной ответственности страхования каско“, – пояснил Велт.
За хороший мотоцикл следует выложить минимум 4000 евро
По словам директора Velt Motocenter, за хороший мотоцикл придётся заплатить не менее 4000 евро. Например, за CFMOTO NK300 или Aprilia RX125. В случае с более дорогими моделями цена достигает нескольких десятков тысяч евро, из-за чего для покупки всё чаще используют дополнительное финансирование.
С этим согласен руководитель коммерческого подразделения Inbank в Эстонии Валдеко Кюбарсепп. „Покупка мотоциклов, скутеров и другой мототехники с банковским финансированием популярна среди покупателей как новых, так и подержанных транспортных средств. Приобретение мототехники с банковским финансированием в ситуации, когда финансирование помогает купить более новую или более качественную машину, совершенно логично, поскольку более новая машина требует меньших затрат на обслуживание и ремонт. В то же время надо признать, что мотоциклы часто являются вторым или третьим транспортным средством в семье, и в зависимости от возможностей покупается подержанный мотоцикл. Во многих случаях подержанные мотоциклы исключаются из условий лизинга из-за их возраста и цены, а страховые общества не готовы застраховать их страховкой каско, поэтому на помощь приходят специальные кредитные продукты“, – пояснил Кюбарсепп. Специальные кредитные продукты позволяют более гибко финансировать транспортные средства всех возрастов и ценовых категорий без обязательств по первоначальному взносу и страхованию каско.
Кроме того, в мотоциклетной индустрии всё большую популярность набирают решения „купи сейчас, заплати позже“ без дополнительных затрат, которые хорошо подходят для оплаты мотоциклетного снаряжения, обслуживания или ремонта мотоциклов. „При покупке мотоцикла очень важно думать о безопасности, ведь мотоциклисту легко получить травму в аварии. Важную роль в защите водителя играют как техническое состояние мотоцикла, так и средства безопасности водителя. Наиболее распространённым защитным снаряжением, которое обязательно должен использовать водитель, являются шлем, мотоциклетные куртка и штаны, перчатки и ботинки. При единовременной покупке снаряжение представляет собой значительную сумму, но инвестиции в безопасность обязательно окупятся“, – добавил руководитель коммерческого подразделения Inbank в Эстонии.
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