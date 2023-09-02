ФОТО | В Таллинне открылся международный благотворительный клуб The House of Hearts Philanthropic Club(2)
В конце августа в галерее Hearts Art Gallery, которая находится в Старом Таллинне на Уус 7, состоялось торжественное открытие шведско-эстонского благотворительного клуба The House of Hearts Philanthropic Club.
Благотворительный клуб The House of Hearts Philanthropic Club был создан на базе брендов Hearts Art Gallery и Hearts Fine Jewellery (Eltarc Group OÜ), основатель которых, Вадим Абель, сообщил, что идея создать благотворительную организацию зрела давно и, наконец, обрела реальные очертания этим летом, когда компания вела переговоры о проведении благотворительной выставки со шведским партнером. „Наша фирма успешно работает уже 32 года, и мы решили, что уже достаточно сильны и благополучны, чтобы выйти на новый уровень – взять на себя заботу о тех, кому нужна поддержка. Это логичный шаг вперед, и мы рады, что сделали этот шаг в сотрудничестве с нашими шведскими и испанскими друзьями и партнерами“, - добавил Вадим Абель.
На церемонии открытия присутствовали давние друзья и клиенты фирмы и известные представители бизнеса и политического истеблишмента. Мероприятие также посетили член Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски, советник Посольства Республики Молдова Анастасия Стурза, основатель и организатор „Таллиннского цветочного бала“ и „Цветочной Cимфонии“ (La Symphonie des Fleurs) на Лазурном Берегу Татьяна Тридворнова, а также партнеры клуба: основатель школы интернет-маркетинга Marketilo Гари Лямин, и шведско-испанский филантроп и дизайнер одежды PANI COUTURE Пантеа Лагерлёф, в сотрудничестве с которой The House of Hearts Philanthropic Club проводит благотворительные мероприятия в Испании, Швеции и других странах мира.
The House of Hearts Philanthropic Club проводит международные благотворительные мероприятия и аукционы, благотворительные ужины и художественные и ювелирные выставки. Средства, вырученные в ходе этих мероприятий, жертвуются тем, кто нуждается в помощи и находится в уязвимом положении: беженцам и жертвам вооруженных конфликтов; детям и женщинам, пострадавшим от насилия; сиротам; людям, страдающим от тяжелых заболеваний и тд.
В правление MTÜ The House of Hearts Philanthropic Club вошли:
Вадим Абель (Эстония). Бизнесмен, основатель Eltarc Group OÜ и Hearts Fine Jewellery OÜ, эксперт по инвестиционным бриллиантам и ювелирным украшениям, основатель и владелец исторического оружейного музея Arsenal Estonian Weaponry Museum, радиоведущий, член Союза журналистов Эстонии.
Август Кяэра (Эстония). Юрист, специалист в области коммерческого права, партнер и член правления инвестиционной компании Capital Gate OÜ.
Елена Соколовская-Душаков (Эстония). Теолог, журналист. Специалист по инвестиционным бриллиантам и ювелирным украшениям.
Екатерина Арсалани Неяд (Швеция). Член правления Международного Женского Клуба в Стокгольме (IWC), общественный деятель и филантроп.
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