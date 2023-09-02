ФОТО | В Таллинне открылся международный благотворительный клуб The House of Hearts Philanthropic Club

Благотворительный клуб The House of Hearts Philanthropic Club был создан на базе брендов Hearts Art Gallery и Hearts Fine Jewellery (Eltarc Group OÜ), основатель которых, Вадим Абель, сообщил, что идея создать благотворительную организацию зрела давно и, наконец, обрела реальные очертания этим летом, когда компания вела переговоры о проведении благотворительной выставки со шведским партнером. „Наша фирма успешно работает уже 32 года, и мы решили, что уже достаточно сильны и благополучны, чтобы выйти на новый уровень – взять на себя заботу о тех, кому нужна поддержка. Это логичный шаг вперед, и мы рады, что сделали этот шаг в сотрудничестве с нашими шведскими и испанскими друзьями и партнерами“, - добавил Вадим Абель.

На церемонии открытия присутствовали давние друзья и клиенты фирмы и известные представители бизнеса и политического истеблишмента. Мероприятие также посетили член Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски, советник Посольства Республики Молдова Анастасия Стурза, основатель и организатор „Таллиннского цветочного бала“ и „Цветочной Cимфонии“ (La Symphonie des Fleurs) на Лазурном Берегу Татьяна Тридворнова, а также партнеры клуба: основатель школы интернет-маркетинга Marketilo Гари Лямин, и шведско-испанский филантроп и дизайнер одежды PANI COUTURE Пантеа Лагерлёф, в сотрудничестве с которой The House of Hearts Philanthropic Club проводит благотворительные мероприятия в Испании, Швеции и других странах мира.

The House of Hearts Philanthropic Club проводит международные благотворительные мероприятия и аукционы, благотворительные ужины и художественные и ювелирные выставки. Средства, вырученные в ходе этих мероприятий, жертвуются тем, кто нуждается в помощи и находится в уязвимом положении: беженцам и жертвам вооруженных конфликтов; детям и женщинам, пострадавшим от насилия; сиротам; людям, страдающим от тяжелых заболеваний и тд.

В правление MTÜ The House of Hearts Philanthropic Club вошли: