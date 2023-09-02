В Финляндии грузовой корабль сел на мель. Капитан уснул за штурвалом

В момент происшествия на борту находились три члена экипажа, они не пострадали.

Береговая охрана сообщила в социальных сетях, что финский грузовой корабль вез зерно с Аландских островов в портовый город Наантали. Судно 1923 года постройки несколько лет простояло в доке, затем было отремонтировано и занималось перевозкой древесины и зерна с островов на материк.

По данным береговой охраны, местный судостроительный завод планирует отремонтировать судно и довезти груз до места назначения. Местные власти готовы отреагировать на возможный разлив нефти, поскольку на борту оказался резервуар с шестью кубометрами топлива.

„Причина происшествия пока не известна, дело расследуется. На данный момент спасательные работы продолжаются“, - сообщил вчера в своем заявлении глава Морского спасательного департамента Никлас Гусефф. Как рассказал радио Аландских остров сам капитан корабля, все произошло из-за того, что он уснул во время движения судна

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