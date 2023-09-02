Министерство социальных дел подготовило предложения по повышению пособия на стоматологию

„Прежде всего, мы создадим финансовую основу, а затем начнем обсуждать дизайн компенсации. С одной стороны, стоматологические услуги действительно дорогостоящие и не так легко доступны, поэтому, учитывая данные рекомендации, пособие могло бы быть более адресным, то есть направлено на группы лиц, которые имеют меньший доход и в то же время могут иметь высокую потребность в лечении. С другой стороны, ставку пособия необходимо повысить даже просто с учетом роста цен, чтобы человек получал как минимум тот же объем услуг, как и прежде“, - сказала Сиккут.