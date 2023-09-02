Министерство социальных дел подготовило предложения по повышению пособия на стоматологию(19)
При подготовке нового госбюджета будут также рассмотрены возможности увеличения размера пособия на стоматологические услуги, а министр здравоохранения Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия) считает важным повышение ставки пособия, пишет rusERR.
„Прежде всего, мы создадим финансовую основу, а затем начнем обсуждать дизайн компенсации. С одной стороны, стоматологические услуги действительно дорогостоящие и не так легко доступны, поэтому, учитывая данные рекомендации, пособие могло бы быть более адресным, то есть направлено на группы лиц, которые имеют меньший доход и в то же время могут иметь высокую потребность в лечении. С другой стороны, ставку пособия необходимо повысить даже просто с учетом роста цен, чтобы человек получал как минимум тот же объем услуг, как и прежде“, - сказала Сиккут.
По словам Сиккута, в течение месяца должно стать ясно, насколько можно увеличить пособие на стоматологические услуги.
„В последний раз пособие на стоматологические услуги увеличивалось с шагом в десять евро, с 30 до 40 евро. Учитывая рост цен, можно было бы на самом деле стремиться к большему увеличению пособия, но окончательные цифры назвать сейчас действительно сложно“, - сказала Сиккут.