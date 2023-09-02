Новости Эстонии
02.09.2023, 11:50

"Необходимо поднять расходы на оборону до пяти процентов ВВП“. Литовский аналитик рекомендует странам Балтии последовать примеру Польши

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Танк K2 польской армии на учениях.
Танк K2 польской армии на учениях.
ФОТО: Matthew A. Foster | US National Guard

"Эстония, Латвия и Литва могли бы многое сделать, действуя сообща“, — заявил изданию Forte Вайдотас Малинионис, литовский военный аналитик и полковник запаса литовской армии.

Вторжение России в Украину привело к резкому увеличению военных расходов в большинстве европейских стран. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), больше всего долю расходов на оборону увеличили страны Балтии. В финансовом выражении расходы на оборону Литвы, Эстонии и Латвии составляют 1,8 миллиарда евро. Увеличение расходов стран Балтии легко объяснить: наши страны граничат с воюющей Россией и ее вассальной Беларусью, к тому же в недавнем прошлом у нас есть опыт агрессии и оккупации со стороны Советского Союза.

На данный момент самые большие расходы среди стран Балтии несет Литва: местные политики единодушны с тем, что расходы на оборону должны составлять 3,5% ВВП. В Литве сейчас идет формирование из трех бригад дивизии, в составе которой планируется создать танковый батальон, а также приобрести дополнительные самоходно-артиллерийские установки и многозарядные реактивные установки HIMARS. Помимо этого, в Литве теперь будет постоянно дислоцироваться немецкая танковая бригада.

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