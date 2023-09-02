"Необходимо поднять расходы на оборону до пяти процентов ВВП“. Литовский аналитик рекомендует странам Балтии последовать примеру Польши

Вторжение России в Украину привело к резкому увеличению военных расходов в большинстве европейских стран. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), больше всего долю расходов на оборону увеличили страны Балтии. В финансовом выражении расходы на оборону Литвы, Эстонии и Латвии составляют 1,8 миллиарда евро. Увеличение расходов стран Балтии легко объяснить: наши страны граничат с воюющей Россией и ее вассальной Беларусью, к тому же в недавнем прошлом у нас есть опыт агрессии и оккупации со стороны Советского Союза.