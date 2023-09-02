Новости Эстонии
02.09.2023, 09:15

ФОТО | В Школе свободы начался второй учебный год. Директор: учителей, поддерживающих украинских детей, стало больше

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Vabaduse kooli aktus Tuvi Pargis
Vabaduse kooli aktus Tuvi Pargis
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Вчера в Школе Свободы, которая создана для детей украинских беженцев, начался второй учебный год. В школу поступило более 100 новых учеников, а последнего необходимого преподавателя нашли всего за день до начала занятий.

По словам директора школы Ольги Селищевой, молодые люди, отучившиеся в школе в прошлом году, хорошо адаптировались. „В этом году новые 7-е классы, с ними будут работать два классных руководителя - один из Украины, другой - местный педагог, чтобы было больше людей, которые могут их поддержать“, - сказала Селищева.

Школа свободы была создана в прошлом году на базе Таллиннской Тынисмяэской государственной гимназии. Как сообщил директор Ало Сави, этой осенью свое обучение в гимназии начали более 160 детей, а в Школе свободы - около 100.

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