02.09.2023, 09:15
ФОТО | В Школе свободы начался второй учебный год. Директор: учителей, поддерживающих украинских детей, стало больше(62)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера в Школе Свободы, которая создана для детей украинских беженцев, начался второй учебный год. В школу поступило более 100 новых учеников, а последнего необходимого преподавателя нашли всего за день до начала занятий.
По словам директора школы Ольги Селищевой, молодые люди, отучившиеся в школе в прошлом году, хорошо адаптировались. „В этом году новые 7-е классы, с ними будут работать два классных руководителя - один из Украины, другой - местный педагог, чтобы было больше людей, которые могут их поддержать“, - сказала Селищева.