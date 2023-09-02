ФОТО | В Школе свободы начался второй учебный год. Директор: учителей, поддерживающих украинских детей, стало больше

По словам директора школы Ольги Селищевой, молодые люди, отучившиеся в школе в прошлом году, хорошо адаптировались. „В этом году новые 7-е классы, с ними будут работать два классных руководителя - один из Украины, другой - местный педагог, чтобы было больше людей, которые могут их поддержать“, - сказала Селищева.