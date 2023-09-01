Вода в Курессааре опять непригодна для питья

В пробе, взятой из трубопровода в доме на окраине города, нашли кишечную палочку (бактерия E.coli), а в некоторых местах обнаружились также однотипные болезнетворные бактерии.

В связи с этим сегодня в Курессааре начали хлорировать воду, это будет продолжаться до тех пор, пока анализы не подтвердят чистоту питьевой воды.

„В качестве меры предосторожности просим в ближайшие дни использовать для питья бутилированную или предварительно прокипяченную воду“, - обратилась к жителям волостная управа Сааремаа.

Следующие контрольные пробы будут взяты на анализ в субботу. Результаты анализа станут известны в воскресенье.

Проблемы с питьевой водой в Курессааре участились. Последний раз болезнетворные бактерии находили в питьевой воде столицы Сааремаа 7 июля. Но настоящий кризис вспыхнул в начале мая, когда из-за плохого самочувствия, вызванного некачественной водой, в течение месяца в местную больницу обратились 135 человек. Госпитализация потребовалась 20 пациентам, среди которых было 9 детей.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.