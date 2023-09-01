На выходных погода устойчивостью отличаться не будет

Суббота, 02.09

Ночью: малооблачно или переменная облачность, на островах и в Западной Эстонии облачность будет уплотняться, а зона осадков медленно распространяться в северо-восточном направлении, возможна гроза. Ветер преимущественно южный, юго-восточный, утром на островах и в районе Рижского залива сменит направление на западное 3-9, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 16°C.

Днем: облачно с прояснениями. Во многих местах дожди, возможны грозы. Вечером начиная с юга страны вероятность осадков будет уменьшаться, облачность поредеет. Ветер южных направлений, на островах преимущественно западных 4-9, порывами до 13, на побережье 15 м/с. Температура воздуха 15..19°C.

Воскресенье, 03.09

Ночью: малооблачно или переменная облачность. Местами дожди. Ветер южный, юго-западный, на островах западных направлений 3-9, в начале ночи порывами до 13 м/с. Температура 8..13, на побережье до 16°C.

Днем: переменная облачность. Во многих местах дожди, возможна гроза. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха 16..20°C.

Понедельник, 04.09

Ночью: облачность уплотнится. Местами дожди. Ветер юго-западный 3-9, днем на островах и побережье усилится до 15 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 16°C.

Днем: облачно с прояснениями. Во многих местах дожди. Ветер юго-западный, западный 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура 16..21°C.

Вторник, 05.09

Ночью: облачно с прояснениями. Местами дожди. Ветер юго-западный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 11..17°C.

Днем: облачно с прояснениями. Во многих местах дожди. После обеда облачность поредеет, осадки прекратятся. Ветер повернет с юго-западного на северо-западный, его сила составит 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 17..22°C.

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