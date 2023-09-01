Новости Эстонии
01.09.2023, 16:45

ФОТО | У берегов Эстонии обнаружили останки трагически погибшего парохода

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Погиб 21 моряк
Останки парохода
Останки парохода
ФОТО: Transpordiamet

Гидрографы Транспортного департамента обнаружили на дне Балтийского моря рядом с островом Сааремаа останки судна. Речь идет о наскочившем на банку сто лет назад немецком пароходе Kronos.

Останки парохода обнаружил экипаж судна Jakob Prei в ходе рутинного промера глубин. Остов размером 60 x 10 метров найден в 7,5 км к западу от Сааремаа на глубине 20 метров. Заключение о том, что это может быть немецкое торговое судно — пароход Kronos — сделал ученый Морского музея Ивар Треффнер.

Согласно имеющимся данным, судно было построено в 1897 году в Сандерленде, портом приписки являлся Бремен. 16 ноября 1923 года в сильный шторм он сел на мель, повредил днище и затонул. Погиб 21 член экипажа.

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