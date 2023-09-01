ФОТО | У берегов Эстонии обнаружили останки трагически погибшего парохода

Останки парохода обнаружил экипаж судна Jakob Prei в ходе рутинного промера глубин. Остов размером 60 x 10 метров найден в 7,5 км к западу от Сааремаа на глубине 20 метров. Заключение о том, что это может быть немецкое торговое судно — пароход Kronos — сделал ученый Морского музея Ивар Треффнер.