Скандал вокруг супруга премьер-министра: крупный клиент Metaprint - Wolf Group - продолжает работу в России. Прошлый год был очень успешным

Раньше предприятие носило имя Krimelte. Доходы с продаж Wolf Group в предыдущем году составили целых 154 млн евро, так что деятельность компании в России чрезвычайно успешная. Чистая прибыль составила 7 млн евро. Фирма занимается производством различных видов пены, герметиков, клеев, покрытий, клейкой ленты, наполнительных смесей.

У Wolf Group имеется четыре производственные единицы, одна из которых находится под Москвой в Жуковском и носит название Wolf Group East LLC.

Компания Wolf Group начала сотрудничать с фирмой Metaprint в 2023 году, когда последняя стала производить для Krimelt упаковку для аэрозолей. Другие производственные единицы Wolf Group расположены в Барселоне, Таллинне и Лилле (Франция). Компания указала в годовом отчете, что ее деятельность в России подверглась реорганизации, стала локальной и зависимость от материнской фирмы сведена к минимуму. О полном уходе из России в отчете не упоминается.

Фирма хочет содействовать восстановлению экономики Украины

„Мы сократили экономическую деятельность в России в связи чрезвычайными событиями и введенным Европейским союзом санкциями. Производство в российском подразделении уменьшили почти наполовину“, - значится в экономическом отчета компании за 2022 год.

„В связи с ограничениями на поставки сырья и возможности платежей зарубежным поставщикам, а также в связи с введенным Европейским союзом санкциями мы реорганизовали экономическую деятельность в России, финансовые и производственные риски выведены на уровень местной бизнес-единицы“.

Издание Delfi Ärileht попыталось связаться с собственниками Wolf Group, чтобы выяснить — почему компания по-прежнему работает в России, но они на запрос не ответили. По данным ERR, собственник Metaprint Мартти Лемендик ранее утверждал, что с момента вступления санкций в силу компания не отправляла на свой российский завод корпуса для аэрозольной упаковки, но отправка других разрешенных товаров (наконечники и основания аэрозольной упаковки) продолжается, поскольку это не запрещено.