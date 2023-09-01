Экономика
01.09.2023, 12:45

Руководитель торговой сети: надо быть готовыми к тому, что жизнь станет сложнее и дороже, пора начать экономить

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Tarmo Lauring arvab, et ketid peaks praegusel ajal kulud üle vaatama, et soodsamaid hindu pakkuda.
Tarmo Lauring arvab, et ketid peaks praegusel ajal kulud üle vaatama, et soodsamaid hindu pakkuda.
ФОТО: Erakogu

По словам Тармо Лауринга, руководителя сети магазинов низких цен A1000 Market, некоторые продовольственные сети пытаются создать впечатление, что цены стабилизировались и даже стали ниже, но в целом это не так – в экономике нас ждут ещё более трудные времена, и людям следует начать больше экономить.

„В том, что касается цен, мнения экономических аналитиков, наших собственных менеджеров по закупкам и ряда крупных сетей совершенно точно не совпадают. Закупочные цены на отдельные товары стали ниже – например, на сливочное масло, молоко и растительное масло, однако в целом рост инфляции и цен всё равно в этом году составит в среднем около десяти процентов, и эта тенденция останется неизменной и в следующем году“, — сказал Лауринг.

„Причины повышения цен – общая инфляция и рост цен производителей, январское повышение налогов и падение оборотов у торговых сетей“, – сказал Лауринг.

По словам руководителя „A1000 Market“, наглядным примером факторов роста себестоимости товаров является то, что за последний месяц сети АЗС дружно поднимали цены четыре раза, а это оказывает влияние на всех. „Мы также можем ожидать дальнейшего роста заработной платы и банковских процентных ставок – то есть, текущие расходы как производителей, так и продавцов увеличатся, а кредиты станут дороже“, – сказал Лауринг.

„К сожалению, увеличивающийся с 1 января налог с оборота обязательно приведёт к росту цен. Более того, есть опасение, что цены начнут подниматься даже на месяц-два раньше и, возможно, этот рост не ограничится двумя процентами, – торговые предприятия воспользуются возможностью, и цены на полках вырастут на 4-5%. К сожалению, это реально, потому что формирование цен в продовольственных магазинах непрозрачно для обычного человека“, — прокомментировал ситуацию Лауринг.

„По данным официальной статистики, обороты торговых предприятий сейчас падают, что, в свою очередь, представляется опасным. Текущие расходы высоки, и ценовая конкуренция в борьбе за клиента не увеличивается, при этом магазины покупают больше рекламы, расходы на которую просто добавляют к стоимости продуктов. Многие коммерсанты и потребители ещё не осознали, что этот праздник жизни вот-вот закончится“, — добавил Лауринг.

„Не то, чтобы нас ожидало совершенно чёрное будущее, но всем нам следует быть осторожными и начать больше экономить, проявляя элементарную мудрость. Ближайшие перспективы экономики неутешительны, и восстановление после спада, вероятно, будет медленным. Очевидно, что у потребителей ещё есть неиспользованные возможности экономить. Например, сравнивать не рекламы продуктовых магазинов, а реальную стоимость предлагаемых ими продуктовых корзин. А ещё, стоит хорошенько подумать – так ли нужен этот коктейль за 15 евро или новый телевизор прямо сейчас, или стоит отложить деньги на всякий случай“, – сказал Лауринг.

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