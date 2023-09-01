Руководитель торговой сети: надо быть готовыми к тому, что жизнь станет сложнее и дороже, пора начать экономить

„В том, что касается цен, мнения экономических аналитиков, наших собственных менеджеров по закупкам и ряда крупных сетей совершенно точно не совпадают. Закупочные цены на отдельные товары стали ниже – например, на сливочное масло, молоко и растительное масло, однако в целом рост инфляции и цен всё равно в этом году составит в среднем около десяти процентов, и эта тенденция останется неизменной и в следующем году“, — сказал Лауринг.

„Причины повышения цен – общая инфляция и рост цен производителей, январское повышение налогов и падение оборотов у торговых сетей“, – сказал Лауринг.

По словам руководителя „A1000 Market“, наглядным примером факторов роста себестоимости товаров является то, что за последний месяц сети АЗС дружно поднимали цены четыре раза, а это оказывает влияние на всех. „Мы также можем ожидать дальнейшего роста заработной платы и банковских процентных ставок – то есть, текущие расходы как производителей, так и продавцов увеличатся, а кредиты станут дороже“, – сказал Лауринг.

„К сожалению, увеличивающийся с 1 января налог с оборота обязательно приведёт к росту цен. Более того, есть опасение, что цены начнут подниматься даже на месяц-два раньше и, возможно, этот рост не ограничится двумя процентами, – торговые предприятия воспользуются возможностью, и цены на полках вырастут на 4-5%. К сожалению, это реально, потому что формирование цен в продовольственных магазинах непрозрачно для обычного человека“, — прокомментировал ситуацию Лауринг.

„По данным официальной статистики, обороты торговых предприятий сейчас падают, что, в свою очередь, представляется опасным. Текущие расходы высоки, и ценовая конкуренция в борьбе за клиента не увеличивается, при этом магазины покупают больше рекламы, расходы на которую просто добавляют к стоимости продуктов. Многие коммерсанты и потребители ещё не осознали, что этот праздник жизни вот-вот закончится“, — добавил Лауринг.