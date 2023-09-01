ЧП и криминал
01.09.2023, 19:28

Оборот или ущерб? Обвиняемые в масштабном мошенничестве криптомиллионеры остаются за решеткой из-за бездоказательной трактовки

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Сергей Потапенко (слева) и Иван Турыгин уверяют суд, что хотят вернуться к семьям и не намерены удариться в бега.
Сергей Потапенко (слева) и Иван Турыгин уверяют суд, что хотят вернуться к семьям и не намерены удариться в бега.
ФОТО: Vallo Kruuser | Delfi Meedia

Основной аргумент, который приводит суд, оставляя криптомиллионеров под стражей, это „огромный“ ущерб, причиненный в результате вероятного преступления, пишет издание Eesti Päevaleht.

Иван Турыгин и Сергей Потапенко, арестованные в Эстонии по просьбе ФБР в ноябре прошлого года и находящиеся под стражей в ожидании выдачи США, вместе со своими адвокатами борются за то, чтобы избежать экстрадиции или хотя бы выйти под электронный надзор до того, как их экстрадируют. Защищают их Пауль Керес, Леон Гликман, Карл Каск, Артур Князев и Андри Рохтла.

Под стражу в связи с решением вопроса о выдаче заключают, как правило, на один год. По истечении этого срока — если вопрос об экстрадиции все еще не решен — подозреваемые могут оставаться под стражей только при наличии исключительных обстоятельств. Как считают государственный прокурор Хелери Рандма и помощник прокурора Янар Пильв, Потапенко и Турыгин должны оставаться под стражей.

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