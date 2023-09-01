Оборот или ущерб? Обвиняемые в масштабном мошенничестве криптомиллионеры остаются за решеткой из-за бездоказательной трактовки

Иван Турыгин и Сергей Потапенко, арестованные в Эстонии по просьбе ФБР в ноябре прошлого года и находящиеся под стражей в ожидании выдачи США, вместе со своими адвокатами борются за то, чтобы избежать экстрадиции или хотя бы выйти под электронный надзор до того, как их экстрадируют. Защищают их Пауль Керес, Леон Гликман, Карл Каск, Артур Князев и Андри Рохтла.

Под стражу в связи с решением вопроса о выдаче заключают, как правило, на один год. По истечении этого срока — если вопрос об экстрадиции все еще не решен — подозреваемые могут оставаться под стражей только при наличии исключительных обстоятельств. Как считают государственный прокурор Хелери Рандма и помощник прокурора Янар Пильв, Потапенко и Турыгин должны оставаться под стражей.