01.09.2023, 19:28
Оборот или ущерб? Обвиняемые в масштабном мошенничестве криптомиллионеры остаются за решеткой из-за бездоказательной трактовки(30)
ФОТО: | Delfi Meedia
Основной аргумент, который приводит суд, оставляя криптомиллионеров под стражей, это „огромный“ ущерб, причиненный в результате вероятного преступления, пишет издание Eesti Päevaleht.
Иван Турыгин и Сергей Потапенко, арестованные в Эстонии по просьбе ФБР в ноябре прошлого года и находящиеся под стражей в ожидании выдачи США, вместе со своими адвокатами борются за то, чтобы избежать экстрадиции или хотя бы выйти под электронный надзор до того, как их экстрадируют. Защищают их Пауль Керес, Леон Гликман, Карл Каск, Артур Князев и Андри Рохтла.