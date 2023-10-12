12.10.2023, 16:29
Полиция задержала мужчину, который уклонялся от исполнения приговора суда(3)
ФОТО: | Eero Vabamaegi
Полиция задержала сегодня в Таллинне мужчину, которого разыскивала почти полтора месяца.
Полиция с 1 сентября искала 32-летнего Мартина Кими, который уклонялся от исполнения постановления суда, согласно которому он должен отбыть наказание за попытку кражи и вождение транспортного средства в пьяном виде. Сообщалось, что мужчина может находиться в Мустамяэ и Кристийне.
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