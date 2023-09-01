Кристина Каллас: учителям русскоязычных школ будет очень трудно выучить эстонский за год

„Я понимаю, что трудно. Если до сегодняшнего времени уровня нет, то за год, если мы говорим о том, что им придется преподавать в 2024 году, это будет очень трудно“, - сказала Каллас 1 сентября в передаче „Кофе+“ на телеканале ETV+, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Она добавила, что по некоторым предметам переход на эстоноязычное преподавание произойдет позднее, поэтому у таких учителей больше времени на изучение эстонского.

„У нас есть предметы, которые переходят на эстонский язык через 3-4 года, поэтому для этих учителей время все-таки есть“, - сказала министр.

„Здесь профессионалу надо обдумать в своей голове, насколько они готовы, потому что это действительно очень большая перемена для этих учителей. Там действительно придется очень напрягаться, чтобы выучить это на таком уровне, чтобы на нем преподавать. Я это очень хорошо понимаю. Я сама помню, как мне пришлось в Тартуском университете преподавать на английском языке, и хотя английский у меня хороший - стоять перед классом и преподавать предмет на английском - это что-то абсолютно другое“, - добавила Каллас.

Согласно принятому в декабре 2022 году закону, все школы в Эстонии перейдут на преподавание исключительно на эстонском языке. Закон устанавливает, что языком обучения в школах и детских садах является эстонский язык. Первыми на эстонский язык перейдут детские сады и школьные классы с 1-го по 4-й. Это произойдет в 2024/2025 учебном году.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.