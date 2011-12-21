Покинувшая большую политику Сирет Котка продала квартиры и купила Tesla

Три таллиннские квартиры, которые были в портфеле Котка в прошлом году, на сегодняшний день заменены позициями в отдельных акциях и индексных фондах. Почти треть портфеля Котка состоит из акций автопроизводителя Tesla.

Среди прочего, ей принадлежат, например, акции Nvidia, стоимость которых в этом году выросла более чем в три раза, следует из декларации политика об экономических интересах.

Размер инвестиционного портфеля Котка составляет 174 160 евро по состоянию на 30.09.

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