Против автомобильного налога собрали рекордные 65 565 подписей

„Сбор подписей завершился. В качестве следующего шага авторы инициативы направят петицию с собранными подписями в Рийгикогу“, - говорится на странице петиции на сайте rahvaalgatus.ee .

Член Союза автовладельцев Вейко Лукманн добавил, что петиция также собрала около 12 000 подписей на сайте petitsioon.ee. Он пояснил, что петицию решили перенести на портал rahvaalgatus.ee из-за невозможности идентификации с помощью Smart-ID на petitsioon.ee, в то время как Smart-ID стал для многих людей основным и предпочтительным способом цифровой подписи.