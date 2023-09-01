Против автомобильного налога собрали рекордные 65 565 подписей(12)
Петицию в Рийгикогу против введения автомобильного налога, сбор подписей под которой завершился 31 августа, поддержали рекордные 65 565 человек.
В прошлом ни одна инициированная в Эстонии петиция не набирала такого количества подписей.
„Сбор подписей завершился. В качестве следующего шага авторы инициативы направят петицию с собранными подписями в Рийгикогу“, - говорится на странице петиции на сайте rahvaalgatus.ee.
Член Союза автовладельцев Вейко Лукманн добавил, что петиция также собрала около 12 000 подписей на сайте petitsioon.ee. Он пояснил, что петицию решили перенести на портал rahvaalgatus.ee из-за невозможности идентификации с помощью Smart-ID на petitsioon.ee, в то время как Smart-ID стал для многих людей основным и предпочтительным способом цифровой подписи.
В июле Министерство финансов предложило два варианта автомобильного налога. Окончательный вариант налога планируется представить в сентябре.