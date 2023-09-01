ФОТО | К 1 сентября в Таллинне открыли трамвайные пути. Восстановлено движение трамваев 2 и 4

Трамвайные маршруты номер 2 и 4 возобновят работу с 1 сентября. В связи со строительством терминала Rail Baltic в Юлемисте на маршруте трамвая №4 конечной будет не аэропорт, а остановка „Суур-Паала“.

Трамваи маршрутов №1 и 3 возобновят работу 1 октября. Временный трамвайный маршрут №6 продолжит работу как минимум до конца сентября.

„Временный трамвайный маршрут номер 6 показал, что спрос на трамвайную линию, соединяющую Копли и Пярнуское шоссе, имеется. Вопрос, где будет конечная остановка 6-го трамвая — около депо на улице Вана-Лыуна или в Тонди — еще обсуждается“, - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет, добавив, что окончательно еще не решено, какой номер присвоить маршруту, 5-й или 6-й (или какой-нибудь другой).

Двадцать лет назад в Таллинне существовал 5-й трамвайный маршрут. С октября 2000 по январь 2004 года трамваи ходили по маршруту Копли – Вана-Лыуна.

Последние пару месяцев трамвайная линия №6 была единственной, обслуживающей жителей столицы.