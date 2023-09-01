1 сентября в Таллинне в школу отправится 48 700 учеников(5)
В Таллинне в 2023/2024 учебном году работают 58 муниципальных школ, в которых начнут учебный год 48 700 учеников. В первый класс пойдет более 3860 детей. Школьникам младше 19 лет город предлагает пособие к началу учебного года.
Согласно прогнозу Таллиннского департамента образования в первые классы муниципальных школ в этом году отправятся 3862 первоклассника. Число школьников немного возросло, преимущественно за счет учеников из Украины. В десятые классы отправится примерно 3600 человек, что примерно на сто меньше, нежели в прошлом году – это вызвано в первую очередь открытием государственных гимназий в Таллинне. В общей сложности в гимназии будет учиться около 10 350 человек. Точные цифры станут известны к 10 сентября, когда школы введут данные в инфосистему EHIS.
В Таллиннских муниципальных школах чуть более 2180 детей из Украины. В филиале Таллиннской Лиллекюлаской гимназии Ряэгу их 420, в школах с русским языком обучения – 935, в школах с эстонским языком обучения – около 830. Школа Ряэгу и в новом учебном году продолжит работу классов с первого по шестой. Осенью в ней откроется три первых класса. Дети, которые весной окончили шестой класс, смогут продолжить учебу до окончания десятого класса в Школе свободы при Таллиннской Тынисмяэской государственной гимназии.
„Желаю всем школьникам счастливого учебного года, в котором каждый день можно узнать что-то новое и интересное, почувствовав радость от своих достижений. Пусть учителям и родителям хватит оптимизма и терпения, чтобы поддерживать детей на их школьном пути!“ - сказал вице-мэр Андрей Канте.
Канте добавил, что, поскольку начало учебного года сопровождается дополнительной нагрузкой на семейный бюджет, город хочет внести свой вклад в поддержку детей. „Школьники до 19 лет имеют право на получение пособия к началу учебного года. Для первоклассников величина пособия составляет 320 евро, для учеников со второго по двенадцатый класс, а также для учеников прикладных училищ – 75 евро. Надеюсь, что это станет хорошим подспорьем, в особенности, если в семье сразу несколько детей идут в школу“, - сказал вице-мэр. В случае несовершеннолетних ходатайство о получении пособия представляет родитель, начиная с 18 лет школьник делает это самостоятельно. Ходатайства можно подавать с 13 сентября по 30 ноября в Таллиннской среде самообслуживания.
Таллинн также предлагает детям пособие на покрытие расходов, связанных с посещением кружков и спортивных секций (подробнее здесь (на эстонском)). Кроме того, Зеленая столица Европы в рамках программы „В школу на велосипеде“ покупку велосипеда и шлема для детей от 10 до 15 лет (подробнее здесь здесь).