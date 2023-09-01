1 сентября в Таллинне в школу отправится 48 700 учеников

Согласно прогнозу Таллиннского департамента образования в первые классы муниципальных школ в этом году отправятся 3862 первоклассника. Число школьников немного возросло, преимущественно за счет учеников из Украины. В десятые классы отправится примерно 3600 человек, что примерно на сто меньше, нежели в прошлом году – это вызвано в первую очередь открытием государственных гимназий в Таллинне. В общей сложности в гимназии будет учиться около 10 350 человек. Точные цифры станут известны к 10 сентября, когда школы введут данные в инфосистему EHIS.

В Таллиннских муниципальных школах чуть более 2180 детей из Украины. В филиале Таллиннской Лиллекюлаской гимназии Ряэгу их 420, в школах с русским языком обучения – 935, в школах с эстонским языком обучения – около 830. Школа Ряэгу и в новом учебном году продолжит работу классов с первого по шестой. Осенью в ней откроется три первых класса. Дети, которые весной окончили шестой класс, смогут продолжить учебу до окончания десятого класса в Школе свободы при Таллиннской Тынисмяэской государственной гимназии.

„Желаю всем школьникам счастливого учебного года, в котором каждый день можно узнать что-то новое и интересное, почувствовав радость от своих достижений. Пусть учителям и родителям хватит оптимизма и терпения, чтобы поддерживать детей на их школьном пути!“ - сказал вице-мэр Андрей Канте.