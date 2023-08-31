НТД: многие сотни эстонских фирм по-прежнему имеют бизнес-связи с Россией

„Если говорить об эстонских фирмах, которые имеют бизнес-связи с Россией, то если раньше этим занималось 800 фирм, сейчас 400, и импортом если раньше занималась 1000 компаний, то сейчас в районе 200“, - рассказал руководитель Налогово-таможенного департамента (НТД) по таможенному контролю Антс Кутти.

Если раньше основной контроль был сфокусирован на импорт, то сейчас при введение санкций против России Налогово-таможенный департамент досматривает более 65% грузов, следующих через границу в РФ.

С момента ввода санкций против России в прошлом году Налогово-таможенный департамент произвел более 70 000 проверок на границе и внутри страны и было выявлено более 5000 нарушений.

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