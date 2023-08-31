Eesti Gaas поднимает цену на газ для частных клиентов

Если с 1 августа цена гибкого пакета Eesti Gaas для частных клиентов была 46 центов за кубометр, то с 1 октября цена составит 59 центов.

В Eesti Gaas заявили, что причиной таких изменений стал рост цен на природный газ на европейском газовом рынке, что привело к увеличению закупочной цены для всех продавцов газа, передает rus.err.