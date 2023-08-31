Экономика
31.08.2023, 21:07

Eesti Gaas поднимает цену на газ для частных клиентов

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Плита
Плита
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Компания Eesti Gaas объявила, что с 1 октября повысит цену гибкого пакета для частных клиентов более чем на 20 процентов.

Если с 1 августа цена гибкого пакета Eesti Gaas для частных клиентов была 46 центов за кубометр, то с 1 октября цена составит 59 центов.

В Eesti Gaas заявили, что причиной таких изменений стал рост цен на природный газ на европейском газовом рынке, что привело к увеличению закупочной цены для всех продавцов газа, передает rus.err.

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