31.08.2023, 21:07
Eesti Gaas поднимает цену на газ для частных клиентов(28)
ФОТО: | Delfi Meedia
Компания Eesti Gaas объявила, что с 1 октября повысит цену гибкого пакета для частных клиентов более чем на 20 процентов.
Если с 1 августа цена гибкого пакета Eesti Gaas для частных клиентов была 46 центов за кубометр, то с 1 октября цена составит 59 центов.
В Eesti Gaas заявили, что причиной таких изменений стал рост цен на природный газ на европейском газовом рынке, что привело к увеличению закупочной цены для всех продавцов газа, передает rus.err.