01.09.2023, 07:13
ФОТО | Сроки поджимают! На строительный объектах в центре Таллинна приходится работать по вечерам и в ночное время(10)
ФОТО: Lugeja foto
В сентябре в Таллинне произойдет несколько положительных изменений для участников дорожного движения. В ходе строительных работ была перекрыта подач газа. „Мы приносим извинения за возможные неудобства, которые могут доставить эти работы“, - сказал вице-мэр Владимир Свет.
„Мы не получали от застройщика информации о том, что строительные работы отстают от графика, но в настоящее время действительно наблюдается более интенсивная строительная деятельность. Работы ведутся по вечерам, ночью и рано утром, чтобы к началу учебного года было готово как можно больше“, - отметил Свет.