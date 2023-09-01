ФОТО | Сроки поджимают! На строительный объектах в центре Таллинна приходится работать по вечерам и в ночное время

„Мы не получали от застройщика информации о том, что строительные работы отстают от графика, но в настоящее время действительно наблюдается более интенсивная строительная деятельность. Работы ведутся по вечерам, ночью и рано утром, чтобы к началу учебного года было готово как можно больше“, - отметил Свет.