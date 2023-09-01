Новости Эстонии
01.09.2023, 07:13

ФОТО | Сроки поджимают! На строительный объектах в центре Таллинна приходится работать по вечерам и в ночное время

 (10)
Нарва маантеэ и улица Пронкси вчера вечером после 21 часов. Работы все еще продолжались.
Нарва маантеэ и улица Пронкси вчера вечером после 21 часов. Работы все еще продолжались.
ФОТО: Lugeja foto

В сентябре в Таллинне произойдет несколько положительных изменений для участников дорожного движения. В ходе строительных работ была перекрыта подач газа. „Мы приносим извинения за возможные неудобства, которые могут доставить эти работы“, - сказал вице-мэр Владимир Свет.

„Мы не получали от застройщика информации о том, что строительные работы отстают от графика, но в настоящее время действительно наблюдается более интенсивная строительная деятельность. Работы ведутся по вечерам, ночью и рано утром, чтобы к началу учебного года было готово как можно больше“, - отметил Свет.

„На перекрестке Хобуяама строительные работы связаны в первую очередь с запуском 1 сентября трамвайных линий 2 и 4. На перекрестке Йыэ, Пронкси и Нарва маантеэ трамвайное движение должно возобновиться 1 октября. Небольшая задержка на этом перекрестке была связана с находкой бывшего моста через реку Хярьяпеа“, - добавил Свет.

Оставить комментарий Читать комментарии (10)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии