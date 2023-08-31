НОЧНОЙ АПОКАЛИПСИС | „Это было полное сумасшествие“. Летали крыши, машины и деревья

Ночью по Юго-Восточной Эстонии прошел сильный шторм, порывы ветра поломали множество деревьев и причинили немало более крупных бед. Из разговора с местными жителями выяснилось, что больше всего пострадал район в северо-западной части Вырумаа, особенно села Кяргула, Линнамяэ и Сулби.

К примеру, в Линнамяэ с многоквартирного дома ветром снесло половину крыши. Местный житель Кармо так описал газете Maaleht случившееся: „Около 11-12 вечера сидел на кухне. Внезапно раздался такой грохот, что земля затряслась. Выглянул с фонариком, потому что показалось, что старое дерево рухнуло. Потом вышел во двор и увидел, что крыша с половины дома слетела“. Другой житель Маанус добавляет: „Было такое чувство, как будто гроза внутрь дома ударила“.