С пятницы на улице Пронкси частично открываются три перекрестка. Это повлечет за собой и другие изменения

Руководитель Таллиннского департамента транспорта Индрек Гайлан пояснил, что, согласно первоначальному плану, временная организация дорожного движения будет действовать до 15 сентября, когда планируется открыть движение на перекрестке улицы Пронкси и Тартуского шоссе. „Мы хотим открыть этот перекресток для движения автотранспорта при первой возможности, однако время открытия зависит от скорости затвердевания бетона. На перекрестке установлены специальные датчики, которые следят за обстановкой, и как только условия позволят, движение будет открыто“, - пояснил Гайлан.

Для проезда к Кесклиннаской русской гимназии и Таллиннской 21-й школе рекомендуется воспользоваться маршрутами через улицы Гонсиори, Пронкси и Кундери или через Гонсиори, Пронкси и Рауа.

Город намерен открыть улицу Пронкси для движения как можно скорее, однако в связи с нанесением последнего слоя асфальта в районе могут вводиться дополнительные временные изменения в организации дорожного движения по будням с 19 часов до 7 часов утра следующего дня, а также в выходные дни. В дневное время на участке открыто по одной полосе движения в каждом направлении. Участников движения просят следовать знакам. Управа приносит извинения за возможное беспокойство в связи с ночным шумом, который может возникнуть во время работ.

Для того, чтобы общественный транспорт мог работать наилучшим образом, с 1 сентября в центре города на перекрестках с наиболее сложным движением будут работать регулировщики, они будут помогать в организации дорожного движения по будням с 8 до 11 и с 14 до 18:30. Регулировщики будут работать на перекрестках улиц Ахтри и Йыэ, Крейцвальди и Рауа, Крейцвальди и Гонсиори, Крейцвальди и Кундери. Регулировщики также будут дежурить в послеобеденное время на перекрестке с круговым движением на площади Виру.

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