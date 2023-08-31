Водитель автобуса отчитал пассажирку за разговоры по телефону. Это вообще законно?

В популярной группе „Ищу совета“ в Facebook девушка поделилась историей о неприятном инциденте в столичном автобусе. Пару лет назад, сидя за водителем, девушка ответила на звонок. С ее слов, водитель автобуса „налетел на нее с матами“ и „грозно указывал“ на знак, запрещающий разговаривать по телефону. „Открылась водительская дверь, и водитель стал очень агрессивно мне говорить, что в автобусе запрещено говорить по телефону, – рассказывает девушка. – Он указывал мне на знак, который находился на стенке передо мной, но значительно выше уровня глаз, поэтому я не заметила его раньше“. По ее утверждению, водитель был настроен очень враждебно. „Я понимаю, что громкие разговоры могут отвлекать водителя и мешать ему, но я не разговаривала громко“, – отмечает девушка.

Девушка указала, что вчера ее внимание вновь привлекла та же наклейка с перечеркнутым телефоном. Примечательно, что такие предупреждения есть не во всех автобусах, а в тех, где есть, располагаются только в одном месте: на стекле перед пассажирским креслом в первом ряду со стороны двери.

RusDelfi обратился в Tallinna Linnatransport (TLT) за комментарием. „Все водители автобусов TLT обучены предоставлять услуги высокого качества, но, к сожалению, добиться стабильно высокого уровня качества в быстро растущем коллективе очень непросто“, – отвечает директор службы по обслуживанию TLT Ханнес Фальтен и следом добавляет, что подобные инциденты в большинстве случаев являются результатом самодеятельности отдельных водителей. „Разговор по телефону в автобусе разрешен и не является запрещенным видом деятельности. Наклейка, о которой идет речь, была наклеена водителем автобуса самовольно и будет удалена в кратчайшие сроки“, – сообщает Фальтен.

Компания приносит извинения всем пассажирам, которые столкнулись с подобной ситуацией, и надеется в будущем на позитивные впечатления от поездок на общественном транспорте.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.