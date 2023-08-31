ВИДЕООПРОС | Должна ли Кая Каллас уйти в отставку? Житель Таллинна: правительство разберется, и все будет нормально(25)
RusDelfi выяснил у жителей и гостей Таллинна, что они думают о скандале, который развернулся вокруг бизнеса мужа Каи Каллас. Считают ли люди, что премьер-министр должна уйти в отставку? Смотрите видео!
Статьи, посвященные скандалу вокруг бизнеса мужа Каи Каллас, уже вторую неделю занимают первые полосы эстонских изданий. Но, несмотря на этот ажиотаж в СМИ, много людей на улицах Таллинна отказывались комментировать ситуацию или вообще ничего не знали о ней.
“Это неуважение к населению Эстонии и правительству, к своему народу“, - уверен житель Таллинна Борис. По мнению мужчины, Кая Каллас должна была бы уйти в отставку сразу после того, как вышли новости о связи бизнеса ее мужа с Россией.
„Не очень хорошая ситуация, на самом деле“, - прокомментировал скандал другой мужчина, ожидающий автобуса на остановке. Его пожилой спутник добавил: „Но, мне кажется, они разберутся все там вместе, решат, и все будет нормально“.
Смотрите видео полностью!
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